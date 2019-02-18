20 восходящих рэперов 2019 (2 часть)

Ниже — русскоязычная версия недавнего материала от «Complex» о том, кто должен взорвать этот год по ту сторону океана.

Перевод: Николай Вантух

Редактура: Степан Карма

В наше время музыкальная индустрия развивается такими темпами, что некоторые исполнители из этого списка, возможно, уже к концу этого года смогут собирать стадионы, а их музыка будет звучать по всему миру. И неважно, что о многих из них вы никогда не слышали. За 2018 год Juice WRLD проделал путь от адепта самых темных уголков Soundcloud’a до чарт-топпера Billboard Hot 100. Кто же начнет своё восхождение на музыкальный Олимп в этом году? И пускай дать точный ответ на этот вопрос всё же сложновато, редакция The Complex составила список перспективных артистов, чьё творчество заслуживает наибольшего внимания в наступившем году.

Pink Siifu

Pink Siifu — это потрясающая загадка. Доподлинно нельзя сказать, как возник его стиль, чем он вдохновлялся и на кого равнялся артист. Siifu стремится держать своих слушателей готовым к чему угодно, и любой жанр для него — это всего лишь его игровая площадка. Трек «Ensley (Smile Made of Gold)», интро к его альбому Esley, звучит как идеальная смесь блюза и дрим-попа. Следующий же трек, «Pops Tired», обладает плотным и выделенным ритмом, а сама песня звучит как что-нибудь с альбома «Some Rap Songs» от Earl Sweatshirt. Ключевое слово, которое пульсирует в моей голове, когда я слушаю Pink Siifu — это терпение. Это не та музыка, которую вы можете поставить фоном и все равно понять о чём толковал артист — здесь все намного, намного сложнее. При работе над любым из своих проектов Siifu применяет свой фирменно разрозненный, но при этом слаженный подход — а это означает, что следующий релиз (когда бы он ни вышел) обязательно окажется новой загадкой для слушателей.

Blueface

Blueface оказался одним из главных хип-хоп сфинксов 2018 года, ведь вокруг его персоны рождалось слишком много вопросов: «А может всё это шутка»? «Его специфическая подача мимо бита — это следствие неопытности или проблеск гениальности во тьме однообразных фрешменов?» Однако, сейчас фанатам очевидно, что Blueface прекрасно понимает, что он делает. Он выглядит и ведёт себя как звезда, его тексты буквально струятся отсылками к интернет-культуре, да и сам стиль Blueface явно выделяет его на фоне юных коллег, слепо идущих за своими кумирами. Этой зимой, после того, как один из роликов с его самобытным звучанием разлетелся по всему твиттеру, Blueface выпустил клип на песню «Bleed It», снятый небезызвестным Коулом Беннеттом. 26 миллионов просмотров явно подталкивают артиста к тому, чтобы построить на этом хайпе свою дальнейшую карьеру, пока старшие коллеги по майку, YG и Drake, уже изъявляют желание посотрудничать с молодым героем медиа.

Megan Thee Stallion

Megan Thee Stallion впервые обратила на себя внимание масс, когда умело обуздала бит «Look At Me» покойного Онфроя своим убийственным фристайлом, позже превратившимся в один из её главных хитов «Stalli». С того момента, исполнительница трепетно продолжала хьюстонские традиции (сильные текста и южная бравада) на своих будущих релизах «Make It Hot» и «Tina Snow». Далее Megan покрасовалась поверх резвого трэп-продакшена на «Cocky AF», освежила нью-орлеанский баунс на «Hot Girl» и выпустила эротический медляк «Cognac Queen». Её следующий релиз «Fever» ожидается в первой половине года и, судя по всему, артистка готова довести шумиху вокруг своей персоны до чёртовой точки кипения.

Don Toliver

В августе прошлого года Don Toliver выпустил релиз «Donny Wommack», ознаменовавший прорыв в карьере артиста. На следующий день Travis Scott уронил чарты своим магнум-опусом под названием «Astroworld», и Toliver отметился гостевым куплетом на одной из лучших песен альбома, треке «Can’t Say». И поскольку мы живем в эпоху, когда артисты порой отказываются указывать авторов гостевых куплетов, многие подумали, что слышат NAV’а, который просто решил поэкспериментировать с новой вокальной подачей. Однако, через некоторое время в сеть наконец-то попали имена всех, кто работал над «Astroworld», и многие впервые узнали имя Don’a Toliver’a. На фоне внимания к альбому Travis’a, слушатель обратил свой взор и на выпущенный днём ранее «Donny Wommack». К сожалению, учитывая фастфудную культуру потребления музыки, альбом Don’a в 2019’ом — это «вчерашний день». Поэтому в этом году Toliver должен воспользоваться шансами и доказать хип-хоп-фэнам, что Travis отнюдь не зря заинтересовался своим хьюстонским земляком и представил его на суд широкой публике, столь нуждавшейся в новом и свежем звучании.

Grip

«Я хочу поговорить о чём-то более значимом, чем я», заявил Grip во время своего прошлогоднего интервью для портала «Pigeons and Planes». Глядя на его концептуальный дебют (альбом «PORCH»), можем смело сказать, что ему это удалось. После выпуска альбома наступил период длительного затишья, однако, совсем недавно молчание прервалось синглом «Bernie Mac». Композиция опеределённо оставляет слушателя голодным до нового материала от Grip и его характерной вдумчивости, амбициозности, уверенности и огня. Также в треке упоминаются два уроженца Атланты, CyHi и J.I.D., перед которыми фрешмен почтенно «снимает шляпу». В этом году Grip просто обязан встать в один ряд с легендами своего одного города.