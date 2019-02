20 восходящих рэперов 2019 (1 часть)

Ниже — русскоязычная версия недавнего материала от «Complex» о том, кто должен взорвать этот год по ту сторону океана.

Перевод: Николай Вантух

Редактура: Степан Карма

В наше время музыкальная индустрия развивается такими темпами, что некоторые исполнители из этого списка, возможно, уже к концу этого года смогут собирать стадионы, а их музыка будет звучать по всему миру. И неважно, что о многих из них вы никогда не слышали. За 2018 год Juice WRLD проделал путь от адепта самых темных уголков Soundcloud’a до чарт-топпера Billboard Hot 100. Кто же начнет своё восхождение на музыкальный Олимп в этом году? И пускай дать точный ответ на этот вопрос всё же сложновато, редакция The Complex составила список перспективных артистов, чьё творчество заслуживает наибольшего внимания в наступившем году.

ALLBLACK

Этот оклендский острослов, весельчак и смутьян обладает потрясающим талантом оставаться вниманительным к мельчайшим деталям собственного музыкального полотна. Наверное, именно это и стало залогом его успеха в прошлом году. Сначала он выпустил “Outcalls”, на котором засветилось множество перспективных исполнителей Западного Побережья, а немного позже вышел и совместный с Kenny Beats EP “2 Minute Drills”. ALLBLACK смело седлает скоростные бэйслайны и будто бы приглашает слушателя пройтись с ним по широким улицам Окленда. Флоу звучит свежо и по-своему новаторски, но при этом ALLBLACK не брезгует наследием праотцов и остается одним из самых ревностных хранителей рэп-лексикона западного побережья.

Rexx Life Raj

Rexx Life Raj не боится брать от этой жизни всё — и клип на “Long Way”, снятый во время чемпионского парада “Golden State Warriors”, яркое тому подтверждение. Однако самопровозглашенный “супергерой из Беркли” заслуживает бóльшего, нежели непринужденную сиесту где-то в жарком пригороде Калифорнии. В своём творчестве сын активиста из Черных Пантер (речь идёт о леворадикальной организации, боровшейся за права темнокожего населения) и по совместительству бывший нападающий команды “Boise State University” по американскому футболу часто затрагивает тему семьи и любви, а также находит возможность поработать с такими яркими артистами, как E-Fizzle, поучаствовавший в переиздании трека “Sprinkle Me”. С таким самобытным бэкграундом у Raj’a высокие шансы пойти по стопам его любимой команды “GS Warriors” и написать не менее славную историю своих побед и свершений.

Melii

В прошлом году, задолго до того, как Rihanna опубликовала в своих сторис треки Melii, я услышал “Balling” и “Icey” — и это была “любовь с первого взгляда”. С того момента я внимательно слежу, как развивается её карьера (и был в восторге от того, как легко она заткнула за пояс Meek Mill’a на совместном треке “Wit The Shits”). Сейчас, когда латино-американский рэп набирает всё большую и большую популярность, флоу Melii, запоминающийся своими резкими переходами с испанского языка на английский, выглядит крайне актуально. Остается лишь ждать, когда кто-нибудь из нью-йоркской тусовки познакомит исполнительницу с Young M.A. И уж поверьте, музыка этого дуэта не пощадит никого.

Benny The Butcher

Последние несколько лет Benny работал в роли статиста на “Griselda Records”, тогда всё внимание доставалось Conway и Westside Gunn’у, добившихся места среди резидентов лейбла Eminem’a. Чтобы Benny заставил публику обратить на себя внимание в 2018 году хватило гостевого куплета на “Supreme Blientele” и успеха собственного проекта “Tana Talk 3”. В явно выделяющемся на релизе “97 Hov.” он читает, что наконец-то готов “выстрелить” (“Where I’m at in my career, one hit and I’ll be set to go”). Затаив дыхание, верю, что прорыв произойдёт в 2019 году, ведь это настолько же очевидно, как и разница между Range Rover 4.0 и 4.6 для старика Jay-Z.

YNW MELLY

Карьера YNW Melly развивается настолько стремительно, что заметка, которую я написал примерно неделю назад, нуждается в серьезной редактуре, ведь эта информация, мягко скажем, уже успела подустареть. В 2018 году Melly пленил слушателей заедающим звучанием в переплетении с текстом, который не то, хочется превознести за ребяческую честность, не то разнести в пух и прах за ироничную грубость. 2019 год рэпер начинает с выпуска совместного видео при участии Kanye West’a. Пройдя трансформацию от юного хип-хоп-фэна в новую рэп-звезду, Melly уже может позволить себе работу со своими кумирами. “Я отсмотрел абсолютно все ролики с их участиями, следил за каждым их шагом, ошибкой или добродетелью. Я не просто их понимаю, я знаю, как делать не хуже моих кумиров. Так и с чего бы мне не стать твоим любимым рэпером?”, — вопрошает Melly в своем документальном фильме.