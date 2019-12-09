Главные клипы ноября

Самые заметные музыкальные видео прошлого месяца — от анимационной вакханалии TNGHT до гетто-мьюзикла DaBaby

Текст: Николай Неверов

Thrill Pill, Егор Крид, Morgenshtern — Грустная песня

Дата выпуска: 1 ноября

Режиссер: Александр Романов

Обычно клипы русскоязычных исполнителей — это не многомиллионные блокбастеры, а камерный арт-хаус. Но из каждого правила есть исключение. И совместка молодого Thrill Pill, освобожденного Егора Крида и «самого лучшего в мире блогера» Алишера — точно одно из них.

Несмотря на то, что Youtube отказался включать видео в тренды (в нем было слишком много «взрослого» контента), клип набрал свои 20 миллионов просмотров. А иначе и быть не могло. Режиссер Александр Романов переносит исполнителей в классический для западного клипмейкинга сет-ап: модели, дорогие тачки и другие атрибуты жизни современной рок-звезды.

Kedr Livanskiy — Sky Kisses

Дата выпуска: 12 ноября

Режиссер: Сергей Костромин

Каждая работа Яны — произведение искусства, поэтому ударяться в произвольный декодинг не хочется.

В клипе «Sky Kisses» она предстает в образе техно-принцессы, которую пробуждает ото сна прекрасный принц.

Markul — B.I.D.

Дата выпуска: 18 ноября

Режиссер: Markul

Последние несколько лет стали поворотными в музыкальной карьере Марка — за его спиной несколько масштабных туров, сольная пластинка и эффектные видеоработы. По словам самого артиста, он собирается временно прекратить свою концертную деятельность и сконцентрироваться на творчестве. Но перед этим он выпустит «последний, но самый важный дроп».

«B.I.D.» — это трогательная ретроспектива, история пути от «единственного белого парня-мигранта в классе» до одного из самых востребованных артистов на русскоязычной рэп-сцене. В видео включены фрагменты старых клипов Марка, среди которых «Спрут», «Moulen Rouge» и «Леброн».

T-Fest — Злой Мишка

Дата выпуска: 21 ноября

Режиссер: Ян Боханович

Что было бы, если Тед из дилогии Сета Макфарлейна вырос не в Штатах, а где-нибудь на окраине Челябинска в 90-е годы? Этот плюшевый бандит не привык церемониться со своими недоброжелателями и всегда готов превратить врагов в рагу. В новой работе нет характерных для творчества T-Fest лиричных образов, все четко и по сути: «Он на автоматах против пестиков/ На улице нет матов, как в той песне/ Мишенька не думает, Мишенька действует».

Piggy Bang — Мой Братан

Дата выпуска: 28 ноября

Режиссер: Александра Онегина

Совершенно не ясно, почему клеймо «близкие друзья Олега ЛСП» все еще преследует ребят из Piggy Bang.

За последние два месяца у белорусского трио вышло сразу несколько клипов, подтвердивших их статус Jackass от мира хип-хопа. В новом видео герои советского мультфильма «Винни-пух» придаются современным трэп-утехам, а завершает картину потрясающий панчлайн: «Тренирую ливер, словно Юрген Клопп».

Young Thug, Gunna, Travis Scott — Hot

Дата выпуска: 1 ноября

Режиссер: Young Thug

Наконец-то главный хит с пластинки Таггера «So Much Fun» обзавелся экранизацией. Джефри решил не скупиться на подгоны: в съемках видео принял участие Ла Флейм, который записал ремикс на нетленку от дуэта Young Thug и Gunna.

Тагге удалось выдержать баланс: он остался верен себе (в клипе полно дурацкого юмора, а Wheezy все так же очаровательно дрыгается под собственный бит), но при этом смог удивить публику.

True Damage — Giants

Дата выпуска: 10 ноября

Режиссер: Riot

В ноябре состоялось одно из самых масштабных событий в мире киберспорта — League of Legends World Championships. Ребята из Riot всегда очень ответственно подходили к работе над шоу-открытием. Несколько лет назад они вместе с группой Imagine Dragons представили «гимн геймеров», который получил название «Warriors». Этот год не стал исключением. Под рев многотысячных трибун анимационный бэнд True Damage дебютировал с экранизацией сингла «Giants».

DaBaby — BOP on Broadway

Дата выпуска: 15 ноября

Режиссер: Reel Goats

Можно по-разному относится к творчеству DaBaby — от любви до ненависти к этому приторно-добродушному парню всего один шаг. Но не восхищаться его видео просто невозможно, последний ролик — яркое тому подтверждение.

В двух словах: новый клип DaBaby — гетто-Лалалэнд. По сюжету Джонатан удирает от копов, но вскоре к нему на помощь приходит его верный моб. Гангстерские разборки, которые плавно перетекают в массовый танец, — такого улицы Бродвея еще не видели. И да, судя по концовке клипа, вскоре нас ждет продолжение этой мюзикл-эпопеи. В качестве вишенки на торте — неожиданное камео легенд хип-хоп-дэнса Jabbawockeez.

TNGHT — Gimme Summn

Дата выпуска: 19 ноября

Режиссер: Коул Каш

Реюнион дуэта Hudson Mohawke и Lunice напоминает какой-то нескончаемый бэд-трип. Новый клип можно описать одним предложением. Представьте, что режиссер клипов BabyTime с BridgeTV закинулся чем-то запрещенным и полез в Garry’s Mode на компьютере младшего брата.

Denzel Curry — Speedboat

Дата выпуска: 20 ноября

Режиссер: Джейми Санчез

Две недели назад вышел клип-короткометражка «Speedboat»: в нем Джейми Санчез попытался за 4 минуты рассказать о непростой жизни мальчишки-торговца, который по странному стечению обстоятельств оказался во главе мафиозной сети. Работа буквально пропитана стилистикой и эстетикой фильма «Лицо со шрамом».

Кажется, жанр криминальных драм обрел второе дыхание — в противном случае ни «Ирландец» от Netflix, ни «Speedboat» от Denzel Curry не получили бы столько теплых отзывов от истинных ценителей жанра.