«BEEF: Русский хип-хоп» — в прокате с 24 января

Вчера в кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера фильма «BEEF: Русский хип-хоп» — документальной ленты о становлении хип-хопа в России, режиссером которой выступил Рома Жиган. Съёмки проходили более семи лет, в течении которых команда Жигана собирала весь необходимый материал — интервью с артистами (всего в картине снялись более 130 рэперов), фрагменты выступлений и другие памятные моменты. В кадре — представители разных поколений российского хип-хопа, в числе которых Хамиль, Oxxxymiron, Скриптонит, Хаски и многие другие.

Фильм «BEEF: Русский хип-хоп» выйдет на широкие экраны в четверг, 24 января.

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