Фестиваль документального кино Beat Weekend объявил даты и программу

В середине октября в 17 городах России пройдет фестиваль документального кино Beat Weekend, региональная версия московского Beat Film Festival, — впервые одновременно офлайн и онлайн. В программу войдут хиты Beat Film Festival этого года, в том числе фильмы о Бэнкси, Трумене Капоте и лягушонке Пепе.

«В погоне за Бэнкси» — попытка нарисовать портрет Робин Гуда уличного искусства, мировой тур по самым известным работам Бэнкси и одновременно расследование того, кто стоит за этим псевдонимом. Еще один фильм о стрит-арте — «Марта Купер: история о граффити», история знаменитой нью-йоркской женщины-фотографа, которая посвятила жизнь документации граффити. «Говорит Трумен Капоте» переносит зрителей в Нью-Йорк светских балов и безумных ночей в «Студии 54» — на этом фоне разворачивается драма заката карьеры великого писателя Трумена Капоте, связанная с его неоконченным романом «Услышанные молитвы». Фильм-участник официальной программы Каннского фестиваля «По волнам: Искусство звука в кино» посвящен эволюции голливудского саунд-дизайна: наряду со звукорежиссерами и композиторами в кадрах появляются Дэвид Линч, Джордж Лукас, Кристофер Нолан, Стивен Спилберг и София Коппола.

«Colette, любовь моя» — признание в любви легендарному парижскому концепт-стору Colette: о том, как он повлиял на мировую моду, рассказывают его создательницы, а также их поклонники и авторы коллабораций с Colette: Канье Уэст, Фаррелл Уильямс, Вирджил Абло. «Книготорговцы» — фильм об эксцентричном мире нью-йоркских букинистов и коллекционеров антикварных книг, спродюсированный музой американского арт-хауса, актрисой Паркер Поузи. «Ништяк, браток» посвящен интернет-мему Лягушонке Пепе: создатель персонажа, художник Мэтт Фьюри, пытается понять, почему Пепе стал символом ненависти и вернуть лягушонку доброе имя.

Помимо показов фильмов, в рамках Beat Weekend пройдут дискуссии, круглые столы и паблик-токи.

Сроки проведения фестиваля в разных городах различаются, подробнее можно узнать здесь. В Москве картины можно будет посмотреть в «Каро Октябрь» с 14 по 18 октября.