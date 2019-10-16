Beat Films выпускает в прокат фильм о протестных рейвах в Грузии

Фильм «Raving Riot: Рейв у парламента», снятый Степаном Поливановым и студией Stereotactic, рассказывает о событиях 2018 года в Тбилиси, когда полицейские рейды в ночных клубах спровоцировали мощную акцию протеста — двухдневный рейв перед зданием парламента. В результате министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария был вынужден попросить прощения у протестующих.

«Рейв у парламента Грузии ярко выстрелил в новостях — энергия на площади была потрясающая. Но мы решили снять кино про то, что осталось за пределами новостных сюжетов и красивой картинки — исследовать поколение, которое сделало такой протест возможным. Это история взросления людей, которые осознали себя как политическую силу, но пока не понимают, что с ней делать».

Степан Поливанов,

режиссер фильма Raving Riot

Российская премьера ленты состоялась на Beat Film Festival 2019 — она стала абсолютным хитом фестиваля, собрав более 2 500 зрителей. 24 октября Beat Films выпускает Raving Riot в прокат по всей России (расписание и билеты здесь), а перед этим фильм будет показан на фестивале Beat Weekend в сопровождении встреч со съемочной командой и других специальных событий.

В Москве предпрокатный показ пройдет 19 октября в первом зале кинотеатра «Каро Октябрь» — после сеанса на вопросы зрителей ответит команда фильма вместе режиссером (подробности на сайте Beat Weekend).