Beat Film Festival открыл продажу билетов

В этом году фестиваль документального кино Beat Film Festival пройдет с 1 по 14 августа в двух форматах: офлайн в московских кинотеатрах и онлайн на платформе Кинопоиск HD.

В программе — фильмы о главном уличном художнике планеты («В погоне за Бэнкси»), закате карьеры великого писателя («Говорит Трумен Капоте»), легендарном парижском концепт-сторе («Colette, любовь моя»), яхтсменке Трейси Эдвардс, собравшей первую в мире женскую команду для кругосветной регаты («Мэйден»), и эволюции голливудского саунд-дизайна («По волнам: Искусство звука в кино»). Кроме того, в программу Гала-премьер вошел фильм «Марта Купер: история о граффити» о знаменитой нью-йоркской женщине-фотографе, посвятившей свою жизнь документации стрит-арта. Билеты на сеансы уже в продаже.

Также в рамках фестиваля пройдут паблик-токи и дискуссии с участием директора Мультимедиа Арт Музея Ольги Свибловой, литературного критика Анны Наринской и музыкального журналиста Льва Ганкина.