Москва - 93.2 FM
Сейчас в эфире

Неделя Beat Film Festival на STUDIO 21

Неделя Beat Film Festival на STUDIO 21

28 июля на STUDIO 21 стартует неделя прямых эфиров, посвященных одному из главных фестивалей документального кино в России — Beat Film Festival.

Всю неделю у слушателей STUDIO 21 будет эксклюзивная возможность выиграть билеты на главные показы фестиваля.

Фестиваль пройдет с 1 по 14 августа в двух форматах: москвичи смогут посмотреть фильмы в кинозалах, а жители регионов — купить фильм для онлайн-просмотра на платформе «Кинопоиск HD».

В этом году в Национальном конкурсе участвуют короткометражки о современной молодежной культуре, среди которых:

«Флип»: хроники российского скейтбординга от первого кубка Союза в 1991 году до наших дней;

«Коробок спичек»: история объединения диджеев Flammable Beats, приучивших московских тусовщиков к соулу, фанку и хип-хопу;

Wasted: зарисовка о жизни в обществе цензуры от известной граффити-команды A.D.E.D.

Накануне показов в эфире STUDIO 21 появятся организаторы фестиваля, режиссеры фильмов-конкурсантов, райдеры и стрит-арт художники. Они расскажут о временах, когда соул и хип-хоп еще не были мейнстримом, обсудят развитие российского скейтбординга и попытаются раскрыть тайну главного уличного художника планеты — Бэнкси.

28.07 — 12:00 — эфир с основателями Beat Film Festival
Кирилл Сорокин

29.07 — 14:00 — эфир презентация фильма «Коробок Спичек»
Таня Чехова – режиссер
DJ Tactics – герой
DJ Pirumov – герой

30.07 — 14:00 — эфир презентация фильма «Флип»
Гелесхан Батырханов – режиссер
Егор Кальдиков – герой, райдер
SQWOZ BAB — рэп-исполнитель

31.07 — 14:00 – эфир дискуссия по фильму «BANKSY MOST WANTED»
Дмитрий Аске — стрит-арт художник
Миша Огер – куратор уличного искусства
Snekzy — граффити-художник

Популярное