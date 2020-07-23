Неделя Beat Film Festival на STUDIO 21

28 июля на STUDIO 21 стартует неделя прямых эфиров, посвященных одному из главных фестивалей документального кино в России — Beat Film Festival.

Всю неделю у слушателей STUDIO 21 будет эксклюзивная возможность выиграть билеты на главные показы фестиваля.

Фестиваль пройдет с 1 по 14 августа в двух форматах: москвичи смогут посмотреть фильмы в кинозалах, а жители регионов — купить фильм для онлайн-просмотра на платформе «Кинопоиск HD».

В этом году в Национальном конкурсе участвуют короткометражки о современной молодежной культуре, среди которых:

— «Флип»: хроники российского скейтбординга от первого кубка Союза в 1991 году до наших дней;

— «Коробок спичек»: история объединения диджеев Flammable Beats, приучивших московских тусовщиков к соулу, фанку и хип-хопу;

— Wasted: зарисовка о жизни в обществе цензуры от известной граффити-команды A.D.E.D.

Накануне показов в эфире STUDIO 21 появятся организаторы фестиваля, режиссеры фильмов-конкурсантов, райдеры и стрит-арт художники. Они расскажут о временах, когда соул и хип-хоп еще не были мейнстримом, обсудят развитие российского скейтбординга и попытаются раскрыть тайну главного уличного художника планеты — Бэнкси.

28.07 — 12:00 — эфир с основателями Beat Film Festival

Кирилл Сорокин

29.07 — 14:00 — эфир презентация фильма «Коробок Спичек»

Таня Чехова – режиссер

DJ Tactics – герой

DJ Pirumov – герой

30.07 — 14:00 — эфир презентация фильма «Флип»

Гелесхан Батырханов – режиссер

Егор Кальдиков – герой, райдер

SQWOZ BAB — рэп-исполнитель

31.07 — 14:00 – эфир дискуссия по фильму «BANKSY MOST WANTED»

Дмитрий Аске — стрит-арт художник

Миша Огер – куратор уличного искусства

Snekzy — граффити-художник