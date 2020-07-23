Неделя Beat Film Festival на STUDIO 21

28 июля на STUDIO 21 стартует неделя прямых эфиров, посвященных одному из главных фестивалей документального кино в России — Beat Film Festival.
Всю неделю у слушателей STUDIO 21 будет эксклюзивная возможность выиграть билеты на главные показы фестиваля.
Фестиваль пройдет с 1 по 14 августа в двух форматах: москвичи смогут посмотреть фильмы в кинозалах, а жители регионов — купить фильм для онлайн-просмотра на платформе «Кинопоиск HD».
В этом году в Национальном конкурсе участвуют короткометражки о современной молодежной культуре, среди которых:
— «Флип»: хроники российского скейтбординга от первого кубка Союза в 1991 году до наших дней;
— «Коробок спичек»: история объединения диджеев Flammable Beats, приучивших московских тусовщиков к соулу, фанку и хип-хопу;
— Wasted: зарисовка о жизни в обществе цензуры от известной граффити-команды A.D.E.D.
Накануне показов в эфире STUDIO 21 появятся организаторы фестиваля, режиссеры фильмов-конкурсантов, райдеры и стрит-арт художники. Они расскажут о временах, когда соул и хип-хоп еще не были мейнстримом, обсудят развитие российского скейтбординга и попытаются раскрыть тайну главного уличного художника планеты — Бэнкси.
28.07 — 12:00 — эфир с основателями Beat Film Festival
Кирилл Сорокин
29.07 — 14:00 — эфир презентация фильма «Коробок Спичек»
Таня Чехова – режиссер
DJ Tactics – герой
DJ Pirumov – герой
30.07 — 14:00 — эфир презентация фильма «Флип»
Гелесхан Батырханов – режиссер
Егор Кальдиков – герой, райдер
SQWOZ BAB — рэп-исполнитель
31.07 — 14:00 – эфир дискуссия по фильму «BANKSY MOST WANTED»
Дмитрий Аске — стрит-арт художник
Миша Огер – куратор уличного искусства
Snekzy — граффити-художник