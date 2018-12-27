«На меня смотрит вся Россия» — BBC выпустили фильм о запрете концертов

BBC сняли документальный фильм про артистов, столкнувшихся в этом году с отменами концертов (Элджей, GONE.Fludd, Хаски, IC3PEAK и другие). Во многих регионах выступления были сорваны по инициативе местных чиновников и полиции. Самым ярким эпизодом стал арест рэпера Хаски в Краснодаре, после которого он отменил оставшуюся часть тура.

В середине декабря президент Владимир Путин назвал отмены концертов бесперспективными, а взамен предложил «возглавить и направлять» молодежную культуру. Также он заявил, что рэп держится на трех китах — секс, наркотики и протест, из которых его больше всего беспокоят наркотики, так как они ведут к деградации нации.