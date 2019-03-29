«Superworld» — свежий релиз уфимца Basic Boy

Участник объединения Dopeclvb Basic Boy выпустил пластинку «Superworld», в которой сделал шаг за границы хип-хопа и немного сбавил градус позитива.

«Я стараюсь скрещивать жанры, объединять их вокалом и общей тематикой», — рассказывал Максим в интервью STUDIO 21. Он описал релиз так: «В альбоме «Superworld» я больше всего говорю про себя — постараюсь сделать это максимально откровенно. Хочу сделать это напрямую, без каких-то витиеватых штук. Я не лучший поэт, не могу писать такие текста как Хаски. Просто расскажу о себе, не ставя никаких запретных тем. То, о чем люди обычно не говорят в музыке, я постараюсь об этом рассказать».



