«NUDE(S)» — новый альбом Basic Boy

В феврале Basic Boy выпустил сольный альбом «Superworld», в котором сделал шаг за границы хип-хопа и немного сбавил градус позитива. Спустя чуть более полугода он вернулся с релизом «NUDE(S)», в гостевом списке которого отметились Tveth, Thomas Mraz и Lildrughill. Среди продюсеров нового лонгплея участника Dopeclvb — МС Сенечка, Goddeem из ЛАУД, FrozenGangBeatz и другие.

Что касается совместки с Thomas Mraz «Пластик» — это первый коллаб уфимцев со времен «Dopetape 4», подтвердивший их примирение.

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