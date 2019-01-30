Basic Boy о распаде Yung Russia, мартовском альбоме и усталости от хип-хопа

Basic Boy рассказал в эфире STUDIO 21 о своих первых треках, распаде Yung Russia и раздражающих стереотипах. По словам Максима, в новом альбоме «Superworld» он, во-первых, отойдет от хип-хопа, во-вторых, сбавит градус позитива.

О знакомстве с хип-хопом:

Мое музыкальное путешествие началось точно не с хип-хопа. Мне кажется, я его не слушал до какого-то времени принципиально, потом подзабил на это дело. Вообще я слушал в основном рок-музыку и смежные жанры — ню-метал, эмо-панк. My Chemical Romance — одна из моих любимых групп.

Виталя из ЛАУД и еще один наш товарищ как-то затащили меня в эту тему с хип-хопом, показали мне J Dilla из Stone Throw Records и Madlib. И мне как-то с этого момента начало затаскивать. Именно из русского рэпа я с тех же самых времен слушал Boulevard Depo. Я думаю, мало кто слушал те его песни, но я die-hard fan Депошки, можно так сказать.

Madlib и J Dilla читали рэп, но это не было их главным методом заработка. У них очень крутые биты, и я начал знакомиться с хип-хоп-культурой именно с музыкальной стороны. Недавно я добавил себе в Apple Music плейлист J Dilla, чтобы переслушать, стараюсь делать это каждый год — всегда можно услышать что-то новое. Я нахожу в этом доказательство того, что неординарная музыка всегда побеждает и становится легендарной. Я слушаю J Dilla и понимаю, что никто так не делает. Может, у кого-то похожий подход, но его звук уникальный абсолютно. То же самое относится к Madlib.

О своих первых треках:

Я всегда хотел попробовать делать музыку сам, но Glebasta, мой сокомандник, уговаривал меня записать рэп году еще в 2010 или 2011. Тогда Dopeclvb еще не было, и я позиционировал это для себя как некий вход в музыку. Именно тогда мы и начали писать. За год я записал, может, треков пять, мы больше прикалывались. Это было интересно, но не было никаких релизов. Мы записывали и даже не сводили, просто так выкладывали в сеть. Рифмы были жутковатые, их можно до сих пор найти в интернете, но я не буду давать никаких подсказок.

О речитативе и мелодии:

Я пока не продюсирую сам, но иду к этому. Вообще, я немножко отхожу от хип-хоп-музыки, если иметь в виду речитатив, мне это наскучило. Когда я пытаюсь записать что-то в стиле рэп-рэп, мне становится скучно. Даже если это речитативный хип-хоп, я стараюсь подливать мелодию. Я стараюсь уходить в сторону вокальных экспериментов. Я могу добавлять в свою музыку любые жанры.

В конце марта я планирую выпустить альбом, и он будет настолько мультижанровым, насколько я могу себе позволить.

О стереотипе, что любой может делать рэп:

По сути, действительно любой может записать свой рэп, но не факт, что у него получится круто. Два варианта развития событий: либо ты изначально одарен в этом плане, ты врываешься и делаешь очень крутые песни, как Glebasta, например, либо ты просто очень жестко работаешь, ищешь стиль, как это делаю я. Поиск своего стиля занял у меня довольно длительное время, и мне кажется, что я до сих пор его ищу.

О Dopeclvb:

Dopeclvb ближе к Brockhampton, чем к A$AP Mob, в плане желания делать нестандартную музыку. В 2013 году, когда мы только создали это объединение, начал стрелять A$AP Mob, Odd Future, и мы вдохновлялись ими. Идея объединить ребят, которые хотят делать не так, как все, родилась благодаря Tyler, the Creator, A$AP Rocky, вдохновлялись больше ими.

Хотелось бы верить, что Dopeclvb повлиял на современный хип-хоп. Не думаю, что это глобальное влияние, охота, чтобы нас услышало еще больше людей, потому что нас все еще причисляют к андеграунду. У меня слово андеграунд ассоциируется с Черной Экономикой, Рыночными Отношениями. Конечно, со временем понятия меняются, но хочется распространить свои мысли на массового слушателя.

О Yung Russia:

Наверно, мне бы хотелось возвращения этого объединения, но не знаю, насколько это резонно. Думаю, что произошло, то произошло. Сворачивание Yung Russia в свое время проходило без нашего участия. Так просто решили определенные люди, и мы такие: «Окей». Сейчас с этого момента прошло уже три года, даже больше, и я могу сказать, что это было к лучшему. Тогда мы, Dopeclvb, ассоциировались с Pharaoh. И все остальные тоже ассоциировались с Pharaoh, хотя делали совершенно разную музыку. В тот момент кто-то мог нас не принимать только потому, что считал, что Фара — это плохо. После развала Yung Russia нам понадобилось какое-то время, чтобы отделаться от клейма, которое на нас повесили люди. Теперь каждый из нас — сольный артист, и каждый доказывает свое.

На какой-то стартовой стадии сотрудничество с Pharaoh было пользой, мы подтягивали друг друга наверх, но если бы Yung Russia дальше существовала с Pharaoh как фронтменом, то это было бы уже не очень. Yung Russia распалась вовремя, и у нас появилась возможность работать на себя.

О любимом DOPET4PE:

Я мечусь между третьим и четвертым. Не думаю, что стоит ожидать новых релизов, это сложная работа. Мы сейчас относительно взрослые люди, у каждого свой музыкальный вкус, и совместить все это стало гораздо сложнее. Это раньше можно было записать DOPET4PE на 16 треков за месяц и выложить его через неделю. Если такая работа начнется, она займет несколько лет.

О российских творческих объединениях:

Сейчас пошла какая-то волна музыкальных групп, появились Glam Go Gang!. Они переформировались из Sabbat Cult, по сути, это те же самые люди, только немного другой вайб, другое настроение. Мы, Dopeclvb, начинали как группа, но сейчас каждый идет в своем направлении. С другими коллективами произошло примерно то же самое.

О позитивном звучании:

Позитивное звучание — это вполне умышленный ход, но я не делаю это с какой-то конкретной целью. Просто мне нравится такая музыка. Позитивный образ — это часть меня, я не такой хмурый человек, чтобы читать о чем-то жестком. Но надо сказать, что я немного отошел от этого, новый альбом будет более серьезным. Когда я выпускал трек «Крем» с Tveth, его много где назвали позитивным, легким, ироничным. Но он ни фига не такой, он скорее меланхолично-задумчивый. И я подумал, что у людей уже сложился какой-то стереотип обо мне, что я слишком улыбчивый. Многие не слышат, что я говорю, и уже на автомате воспринимают меня как «улыбашку». Мне это не очень нравится, но я думаю, что это мнение изменится с выходом альбома.

Об альбоме «Superworld» (2019):

В данный момент у меня уже готово треков 10, скоро я поеду записывать последнюю часть, а потом сводить весь альбом. Музыкально ни один трек не похож на другой. Там, безусловно, есть и хип-хоп, но его меньше, я стараюсь скрещивать жанры, объединять их вокалом и общей тематикой. Я думаю, что его можно назвать неформатным, потому что сейчас главный формат — хип-хоп, а я отхожу от него на приличный, большой шаг. Так или иначе, хип-хоп будет присутствовать в моей музыке. Эти прыгучие ритмы — это круто, меня качает хип-хоп, но хочется показать людям что-то еще. Другой музыки намного больше, чем вам кажется.

Вполне возможно, что я запишу альбом, вообще не соприкасающийся с хип-хопом, если мне захочется. Если пропрусь по хип-хопу и захочу сделать хип-хоповый вайб, я сделаю это. Жанры — это просто инструменты, которыми можно пользоваться.

В альбоме «Superworld» я больше всего говорю про себя — постараюсь сделать это максимально откровенно. Хочу сделать это напрямую, без каких-то витиеватых штук. Я не лучший поэт, не могу писать такие текста как Хаски. Просто расскажу о себе, не ставя никаких запретных тем. То, о чем люди обычно не говорят в музыке, я постараюсь об этом рассказать.

О туре:

Альбом выйдет в конце марта, после этого в мае будет небольшой тур. Я пока не буду замахиваться на всю Россию, мы пока посмотрим, что и как, но по основным крупным городам я обязательно проедусь. Без Уфы никуда, родной город, шатаут Уфа, любовь-любовь.

Про Face:

Я с ним знаком, но не знаю, как сейчас относиться к его музыке. Мы сейчас не общаемся, он проворачивает какие-то неоднозначные ходы, которые я бы не стал проворачивать. Видимо, у него есть свои причины, и не будем его судить.

О необходимости хита:

Есть всегда мысли о хите, потому что хит, так или иначе, помогает артисту стать суперузнаваемым. С другой стороны, у каждого артиста свой путь, не факт, что он мне нужен. Я бы больше хотел, чтобы люди слушали мой альбом. Не хочу быть сингловым артистом, хочу, чтобы люди слушали мою музыку и наслаждались. Круто иметь большой хит, но не опираться на него в дальнейшей карьере.