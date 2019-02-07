Вечеринка BAPE — видеоотчёт STUDIO 21

В первый день февраля в ЦУМе прошла закрытая вечеринка в честь запуска японской streetwear марки A Bathing Ape, которую носят многие известные рэперы — от начинающего Juice WRLD до уже состоявшихся легенд Jay-Z и Дрейка.

Такое знаковое событие не прошло мимо STUDIO 21 — наш корреспондент Сэм пообщался с гостями вечеринки, среди которых были Boulevard Depo, i61, Yanix, Мальбэк и Сюзанна, и узнал, какие отношения связывают их с брендом. Конечно, не обошлось и без звездных откровений!

Как это было — смотри в нашем сюжете.