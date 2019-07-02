«Рэп умер, если честно»: Дима Бамберг о новом альбоме, браке и соцсетях

Недавно Дима Бамберг выпустил релиз «Вторая Собака», в котором отказался от рэпа в пользу гитарной музыки. В интервью STUDIO 21 он рассказал о новом звучании, переменах в жизни и работе над книгой. Кроме того, Диме пришлось пояснить, почему он сделал весьма оригинальную фотографию на фоне логотипа STUDIO 21.

О фотографии с ролл-апом Studio 21:

Я выступал на концерте, смотрю, там плакат Studio 21. И я говорю своей женщине: «Сфотографируй меня, пожалуйста». Я выбрал позу Boulevard Depo, потому что я старый мудак. Тогда у меня был период, когда я хейтил всех. Мне казалось, что все меня дразнят и не любят. Мое состояние стало меняться, когда я начал выпускать новые треки. И потом мне казалось, что меня хотят везде приглашать и так далее. А до этого старого человечка все забыли.

Потом мое отношение изменилось, потому что на Faces&Laces ко мне подошли ребята и конкретно сказали: «В чем дело? Давай поговорим». Я грубо ответил сначала, потому что был поддатый, плюс, это старая привычка, невоспитанный. А потом мы стояли с Тмином и с Толей, были уже в хорошем настроении, подошли ребята с 21, и я подумал: «Черт, зачем все эти конфликты?».

О Германии:

Германия дала мне спокойствие и свободу. Эта страна дала мне больше, чем мама родная, чтобы я мог развиваться, заниматься творчеством. Если бы я жил в России, я был бы слишком занят заработком денег. А в Германии я мог при поддержке государства учиться на кого хочу. Я стал творческим человеком только потому, что в моей стране это было возможно.

Первое, что я понял, — не все решают кулаками. Нужно учиться решать все головой, умом, чтобы все было культурно. Когда я приехал из Казахстана в Бамберг, я думал, что тут мне надо отстаивать свою честь, а вышло, что как раз наоборот — этого делать нельзя. Эта страна меня перевоспитала.

О лейбле Vagabund:

Это было крутое время, крутая команда, просто каждый был по-своему не готов, не созрел, делал неправильные выводы и поступки. Из-за этого все полетело к чертям. Это было так давно, что эмоций уже не осталось.

Я женился, выпустил крутой альбом, у меня крутые друзья, я очень доволен своей жизнью сегодня. Думаю, если бы я что-то изменил в прошлом, не было бы того, что есть сейчас. Так что, если бы была возможность вернуться, я не стал бы ничего менять.

У меня не получилось стать мейнстримом, и после того, как Vagabund распался, я ни с чем вернулся в Европу. Для меня это было фиаско.

О юморе:

Я смеюсь над собой постоянно. Недавно я выставил в сториз фотку, где я в платье прыгаю через скакалку. 1200 человек отписались, и 1200 с чем-то вписались обратно.

Шутить можно про что угодно. Например, я знаю про мою мать, что она религиозная — соответственно, мы с отцом при матери не шутим про религию. Просто потому что — зачем ее злить? Я считаю, что это тупо вопрос воспитания.

У меня были такие случаи, когда я шутил, а кто-то реально обижался. Не буду говорить, с кем произошел такой случай. Я переписывался с этим человеком в личке и заметил, что его это обидело. А я себя плохо чувствую, если понимаю, что кого-то обидел. Я перед ним извинился и сказал: «Чувак, если ты не можешь над этим смеяться, значит, с тобой скучно, давай разойдемся». Не люблю делать людям больно без причины.

Большинство шуток про себя мы придумали сами. До инстаграма был форум сайта hip-hop.ru, где все варилось и вертелось. Там были шуточки про Шакиру и Оксану — мы придумали это сами.

Сейчас я не отношусь к себе настолько серьезно, чтобы какая-то шутка могла меня обидеть.

О музыкальной группе:

Группа вокруг меня образовалась просто потому, что Толя Карамазов сводил мой альбом, и мы вместе выступили на концерте-презентации в Москве. Всем стало понятно, что это круто, и мы хотим вместе работать. С тех пор это наша команда.

Мне хотелось идти дальше, и я понимал, что мои возможности ограничены, что мне надо учиться, вникать. Для этого нужно окружение, которое гораздо больше в этом шарит — крутые музыканты, у которых я могу учиться. Следующий альбом будет с нуля живой.

Названия группы пока еще нет, но мне нравится название «Моль», потому что на немецком это «motte», и в Германии так называют панков.





Об альбоме «Вторая Собака»:

Это мой лучший альбом. Первый, которым я абсолютно доволен. Это был эксперимент, но я вник и вывез. Я понимаю, насколько шире стали мои возможности. Все было новым: я приезжал на студию с минусовкой и абсолютно не понимал, что делать. Моя жена (которая вообще не слушает хип-хоп) объяснила, что мой голос не должен перебивать минусовку, что не надо заполнять композицию своей болтовней, что надо оставлять пространство. Я учился работать с текстом так, чтобы он не перегружал композицию. Валера на студии «Life Music» показывал мне, как работать с вокалом, Толя показывал, как работать со звуком. Я вообще ничего не умел. Мне повезло, что вокруг меня собралась команда, которая помогла мне в этом. Я пытался сделать это в первой «Собаке», но мне не удалось.

Есть два вида собак: злые и добрые. Собаки, которые живут у хозяев в семье, им повезло, а есть просто дворняги. Первая «Собака» была собакой-дворнягой, мокрой, замерзшей, у нее все было плохо и уныло. «Вторая Собака» — наоборот. Я к этому времени женился, и у меня все наладилось, поэтому он по энергетике совсем другой. Это виляющая хвостом радостная собака. Мне кажется, самое важное в жизни — найти свое место и своего человека.

О треке «Ссора»:

Я был в Тель-Авиве, моя жена в это время ухаживала за своей тетей. Я ждал ее внизу на детской площадке, было дико жарко, я сидел в тени, слушал музло и начал писать. Я написал этот трек наверно за час.

О женитьбе:

Дело даже не в браке, просто я встретил человека, который меня увел из мира, где я до этого находился и жил. Она объяснила мне, что плохого в том, что я постоянно озлобленный, в готовности кусаться, драться и цепляться за все. Она показала, что можно расслабиться, не относиться к себе слишком серьезно, а просто быть хорошим человеком или хотя бы стараться. Будешь искать такого человека — не найдешь, это происходит само, когда ты к этому готов. Если ты постоянно озлобленный, счастья ты не обретешь. Хочешь быть счастливым — пытайся притянуть к себе все хорошее и доброе.

О сборнике автобиографических рассказов:

Я потерял свой iPad, у меня не было доступа в iCloud, и я не мог продолжать писать книгу, то есть несколько лет работы были потеряны.

Но мой друг Андрей Потехин несколько дней назад написал мне: «Димон, я тут как раз чистил макбук, и наткнулся на файл, который ты мне скидывал, а это, оказывается, твоя книга». Теперь у меня есть доступ к этому материалу, и я буду работать с ним дальше. Но я не могу сказать, когда книга будет готова. Я не писатель, но я и не претендую на это звание. Я просто писал что-то и выставлял в инстаграм. И мне все говорили: «Может, соберешь из этого сборник?». Я осмелился это сделать, и когда сборник будет готов, я его опубликую.

О подписчиках:

Я баню не только тех, кто пишет то, что мне не нравится. Я баню даже тех, кто лайкает негативные комментарии. Это фильтрация аудитории. Зачем мне люди, которые ко мне негативно относятся? Зачем мне люди, которым нравится, когда какие-то болваны очень плохо шутят? Это просто лишний груз. Я занимался этим усердно несколько последних лет. Теперь зайди в мои комментарии и почитай. У меня практически никогда не бывает вот этого типичного для инстаграма срача в комментариях.

О музыкальных экспериментах:

Мне нравится рэп и нравится рок. Техно-звучание — не мое, хотя у меня нет рамок, и мне нравится все музло. Сейчас рок интересует меня даже больше, чем рэп. Рэп умер, если честно. Но мы его возродим. Придет рок и возродит рэп, как ведьма Джона Сноу.