«Bad Idea» — свежий коллаб Chance The Rapper и YBN Cordae

В июле выйдет «The Lost Boy» — дебютный альбом молодого рэпера YBN Cordae, который стоит послушать как минимум из-за фитов. В гостевом списке релиза — Meek Mill, Pusha T, Anderson .Paak и Chance the Rapper. С последним YBN Cordae познакомился в апреле на Коачелле, после чего они полетели в Чикаго и начали работу над совместным треком «Bad Idea». По словам артиста, эта песня — размышление о прошлом и ностальгия с летним вайбом.

Новый альбом Chance The Rapper тоже выйдет в июле, это будет первый релиз со времен выхода «Coloring Book», которая принесла Ченсу «Грэмми» в 2016 году.