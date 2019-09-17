«На тебе» — дебютный сингл женского хип-хоп-проекта Bad Habit

Bad Habit — совместный проект московской певицы Таких Миллион, которая обычно выпускает чувственные R&B-баллады, и исполнительницы из Одессы Inas. Продакшен для их дебютного сингла «На тебе» написал муж Таких Миллион — Noa. По словам девушек, им стало тесно в своем жанре, и они хотят делать музыку для вечеринок, под которую можно как следует повеселиться.

В ноябре у Таких Миллион выйдет концептуальный лиричный альбом, а в октябре — первый ЕР в стиле хип-хоп. Ранее Юля выпустила два полноформатных релиза — «Условности» и «День после».