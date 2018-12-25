Латинский трэп-бой Bad Bunny выпустил дебютный альбом

Пуэрториканский исполнитель Bad Bunny, известный большинству по коллаборации с Cardi B «I Like It», выпустил дебютный альбом «X100PRE». Его название — это стилизация испанского «por siempre», что в переводе означает «навсегда». В пластинку вошло 15 треков, в том числе фит с Дрейком «Mia», который занял пятую позицию рейтинга Billboard в октябре и до сих пор находится в топ-40. Кроме того, на альбоме можно найти коллаборации с Рики Мартином, продюсером Diplo и доминиканским исполнителем El Alfa. Среди других продюсеров релиза — Josh Gudwin, известный работами с Рианной и Джастином Бибером.

«Я чувствую, что это лучший момент в моей карьере», — рассказал Bad Bunny в эфире Beats 1. «Я всегда хотел выпустить альбом, но у меня не было такой возможности, не было поддержки. Но теперь я чувствую себя совершенно свободным и как артист, и как личность. Думаю, что это удачное время для релиза альбома и для того, чтобы показать фанатам что-то новое». Что касается звучания, в альбоме «X100PRE» Bad Bunny действительно отходит от привычного для него саунда (трэп-реггетон) и пробует себя в новых жанрах, включая синтвейв и поп-панк.