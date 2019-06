От Bhad Bhabie до DeBaby: рейтинг лучших baby-рэперов от Complex (часть 1)

Журнал Complex собрал 15 артистов, чья музыкальная карьера стартовала еще до совершеннолетия. У некоторых из них уже есть синглы в главных чартах и сформированная фан-база, другие делают только первые шаги в хип-хоп-индустрии. В любом случае, пришло время поближе познакомиться с теми, чей никнейм неслучайно содержит в себе слово Baby.

Автор перевода: Николай Неверов

Каждый день на нашей планете рождаются 353 тысячи детей, а значит, растет число ребятишек, которые станут рэперами и обязательно возьмут себе ник, где будет слово «Baby». Куда ни посмотри, тут и там выстреливают хиты baby-рэперов. Так 15-минутный шоу-тайм на передаче Dr.Phil дал начало долгой музыкальной карьере Bhad Bhabie. Потом Lil Baby короновали в главного рэп-новичка 2018 года. Да что там, только за первую половину этого года мы узнали о таких исполнителях, как DaBaby и Baby Keem. По сути, 2019 год уже сейчас можно назвать «годом ребенка».

Конечно, сама идея не нова. Довольно долго Birdman записывался и выступал под ником Baby, а такие рэперы как Baby Bash еще в начале нулевых протаптывали дорогу для будущих поколений артистов. Но именно сейчас, когда хип-хоп переживает новый baby-бум, стоит выбрать лучших исполнителей, и составить топ из представителей старой и новой школы. Мы составили подборку из 15 музыкантов, поэтому материал вряд ли можно назвать исчерпывающим: некоторые достойные артисты, типа Baby Boy Da Prince (хотя его «The Way I live» навсегда останется классикой) здесь не упоминаются. Главная задача — обратить внимание на тех, кто только делает первые шаги в музыке, вроде Haiti Babii или 83 Babies.

Поехали!

15. Baby Teezie

Будет логично, если наш список Baby-рэперов откроет ребенок. Baby Teezie опубликовал клип на «Amazing», когда ему было всего три года. И судя по его лайвам, этот сорванец не по годам уверен в себе: «Я не буду с тобой разговаривать, если ты мне не заплатишь». Действия клипа разворачиваются на детской площадке. Размахивая жирным бэнкроллом среди ребят постарше, Teezie явно дает понять, что недостаток жизненного опыта не помешает ему стать хвастливым (и по-своему вдохновляющим) рэпером. Не так давно мальчишка буквально делал первые в своей жизни шаги, а уже сейчас обзавелся собственным «соус»-дэнсом. Это просто легендарно. Клип вышел два года назад, и с того момента парень больше ничего не выпустил (кстати, вы просто должны посмотреть бэкстейдж его клипа). Но мы ждем не дождемся, когда 5-летний Teezie продемонстрирует, на что же он способен. Представьте, насколько «зрелой» стала его рифмовка после того, как он пошел в детский сад. Конечно, его рэп-скиллы еще сыроваты, да и дискография не многим больше самого дошколенка. Но малыш Тизи точно заслуживает несколько бонусных очков за то, что он во всех смыслах baby-рэпер.

14. T-Baby

Почти через три года после создания Youtube уроженка Детройта LaTonya Myles (более известная как T-Baby) релизнула клип на песню «It’s So Cold in the D». И трек завирусился. Однако залогом успеха стали отнюдь не мрачный флоу и философские вопросы о жизни на улицах Детройта (в хуке T-Baby буквально спрашивает: «Как, черт возьми, мы должны сохранить этот мир?»). Подавляющее большинство людей (на видео сейчас около 10 миллионов просмотров) открывали вкладку с клипом, чтобы лишний раз упрекнуть девушку за посредственные рэп-скиллы и ничтожно маленький бюджет видео. В своем интервью для The Detroit News исполнительница заявила, что ее сильно оскорбили едкие замечания в комментариях под клипом (где, кстати, довольно много пейзажей родного города исполнительницы, в том числе и место, где в 2006 году, пытаясь прекратить драку, погиб друг исполнительницы). Все же девушке удалось преодолеть волну хейта, и в 2017 году она выпустила еще один сингл — «Detroit Style». Этот трек уже не получил столь большого внимания: на Youtube он собрал всего 22 тысячи просмотров. Тем не менее, «It’s so Cold in the D» сделал LaTonya Myles одной из самых популярных baby-исполнительниц в мире.

13. Bali Baby

Эта малышка из Атланты долго и упорно работает над своей музыкой. И это тот самый случай, когда вы, скорее всего, и представить себе не можете, о музыканте какого масштаба идет речь (ее синглы, тот же «Banana Clip», набирают миллионы прослушиваний на стриминговых площадках, а сама она является чем-то вроде локального божества). Одна из немногих рэп-исполнительниц, не скрывающих свою нетрадиционную сексуальную ориентацию и по совместительству музыкальный хостер (в ее послужном списке есть несколько микстейпов и EP). С боевым кличем «pussy is power» Bali не просто пускается в мир гипнотических мелодий, она пытается соединить в своем звучании рок и поп, как например в треке «Backseat». Конечно, ее музыка придется по вкусу не каждому, но трек, взятый с ее прошлогоднего альбома «Baylor Swift», показывает, что, не желая стать заложницей своего неброского образа, Bali охватывает колоссальный диапазон в своем творчестве. Совсем скоро очередной бэнгер Bali будет одновременно штурмовать хип-хоп и поп-чарты.

12. BBG Baby Joe

Если в двух словах, BBG Baby Joe трушный. Наблюдая за тем, как в клипе «Smoke» (где единственной декорацией, если ее можно так назвать, является желтая лента на месте преступления) BBG и его друзья «чем-то промышляют на блоке», начинаешь понимать, что в его музыке нет места выдумкам и фантазиям. Для тех, кто не слушал его треки, он читает о наркоте, конфликтах и … Эм, мокрухе. Во всяком случае, когда чрезмерная мрачность музыки мешала ее прослушиванию? Прослушивание «Smoke» — это краткий курс молодого хаслера.

11. Yung Baby Tate

Yung Baby Tate появилась на наших радарах в начале 2019 года, когда в твиттере завирусилась ее короткометражка «Girls». Уроженка Джорджии берет весь продакшен на себя — и это впечатляющее достижение для начинающего музыканта. Сама Tate говорит, что считает себя, в первую очередь, певицей и только потом уже рэп-исполнительницей: даже когда она зачитывает, ее флоу, кажется, вот-вот перейдет в вокал. И нет, это не очередная попытка залезть на территорию эмо-рэпа (это еще больше отличает ее от других коллег по студийной будке). Биты на ее последнем релизе, который, кстати, тоже называется «Girls», крайне разноплановы: одни передают легкость и непринужденность тропикал-саунда, другие — наоборот, отличаются стихийной необузданностью. Столь яркая звуковая палитра позволила Tate и ее фичер-визави в полной мере продемонстрировать свой скиллы на релизе. На «Pretty Girl», треке, который чуть позже заремиксили Killuminati и Mullato, Tate своевольно расстреливает слушателя своим фаст-флоу. Буквально на следующей дорожке, «Bad Girl», она умело комбинирует вокал с рэп-версами, которые отдаленно напоминают раннюю Никки Минаж. Вторая половина композиций, вроде «Lover Girl» и «Flower Girl», демонстрируют, насколько органично голос Тate с присущей ему хрипотцой смотрится в плоскости R&B. Yung Baby Tate — это самая настоящая BTW (Baby to Watch — Детка с большим потенциалом), за которой точно стоит следить, ибо она продолжает оттачивать свое звучание и усиленно расширяет список своих нереальных коллабов.

10. Baby Soulja

В каких только заголовках не появлялось имя Baby Soulja за этот год. В феврале все думали, что он погиб в автокатастрофе. Но потом его брат опроверг все слухи и заявил, что Инстаграм-аккаунт репера попросту взломали. В марте несколько блогов опубликовали информацию о том, что он стрелял из ракетницы по какому-то заброшенному зданию. И даже несмотря на всю эту шумиху, наибольший интерес вызывают не выходки Soulja, а его музыка. Неопрятный стиль рэпера из Флориды помогает слушателю взглянуть на реалии Джексонвилля глазами 25-летнего рэпера. Совместный c Tweezie трек «Facing 10» отличает вызывающе жесткая подача, а «Thug Cry» проливает свет на самые сокровенные уголки души артиста. Иными словами, его музыка — все то, что вы можете ожидать от Baby Soulja — рэпера и по совместительству владельца чертовски большой пушки.

9. SahBabii

Хотя SahBabii всего 22 года, его карьера полна поистине диких событий. Пока его супер-вирусный хит «Pull Up With Ah Stick» набирал сотни миллионов прослушиваний, ремиксы на трек стали выпускать все, начиная от T-Pain и заканчивая Wiz Khalifa и Young Thug (даже Drake присоединился к этому движу). Потом Sah подписал многомиллионный контракт (а потом его расторг) с Warner Brothers и в скором времени сообщил о приближающей пенсии, так как он хотел сконцентрироваться на других делах, например, создании аниме-видеоигр. Несмотря на все выходки, он продолжает оставаться верен самому себе. Именно поэтому вокруг него сформировалась преданная фан-база, которую он сам любя называет кальмариками. Записывая все треки в своей комнате и будто абстрагируясь от всего окружающего мира, SahBabii удалось вырастить свой уникальный водянистый стиль. Это тот самый единственный и неповторимый Babii.

8. Sada Baby

Если мы будем делать ставки, кто из baby-рэперов выстрелит в этом году, SadaBaby будет чуть ли не главным фаворитом. Выбирая своего baby-рэпера, вы стоите на распутье меж двух архетипов: всеми любимый очаровашка и до иронии хладнокровный тип. Sada — второй случай. Пройдя абсолютно нетипичный для рэпера путь, который прокладывался через баскетбольные команды и кулинарные телепрограммы, он достиг действительно хороших результатов. В самом конце январе Stereogum говорила о нем как о человеке, который выпустил первый действительно качественный рэп-альбом 2019 года. И хотя звучит это высказывание немного преувеличено, оно не слишком далеко от правды. У «Bartier Bounty» есть все, чтобы заинтересовать широкого слушателя: текст, зубодробительные dance-хиты, попытки поэкспериментировать с музыкой, естественно, не в ущерб общему впечатлению от пластинки.