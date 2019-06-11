От Bhad Bhabie до DaBaby: рейтинг лучших baby-рэперов от Complex (часть 2)

Журнал Complex собрал 15 артистов, чья музыкальная карьера стартовала еще до совершеннолетия (либо по какой-то другой причине их никнейм содержит слово Baby). У некоторых из них уже есть синглы в главных чартах и сформированная фан-база, другие делают только первые шаги в хип-хоп-индустрии — в любом случае, пришло время познакомиться с ними поближе.

Оригинал здесь, ниже — перевод

Автор перевода: Николай Неверов

Каждый день на нашей планете рождаются 353 тысячи детей, а значит, растет число ребятишек, которые станут рэперами и обязательно возьмут себе ник, где будет слово «Baby». Куда ни посмотри, тут и там выстреливают хиты baby-рэперов. Так 15-минутный шоу-тайм на передаче Dr.Phil дал начало долгой музыкальной карьере Bhad Bhabie. Потом Lil Baby короновали в главного рэп-новичка 2018 года. Да что там, только за первую половину этого года мы узнали о таких исполнителях, как DaBaby и Baby Keem. По сути, 2019 год уже сейчас можно назвать «годом ребенка».

Конечно, сама идея не нова. Довольно долго Birdman записывался и выступал под ником Baby, а такие рэперы как Baby Bash еще в начале нулевых протаптывали дорогу для будущих поколений артистов. Но именно сейчас, когда хип-хоп переживает новый baby-бум, стоит выбрать лучших исполнителей, и составить топ из представителей старой и новой школы. Мы составили подборку из 15 музыкантов, поэтому материал вряд ли можно назвать исчерпывающим: некоторые достойные артисты, типа Baby Boy Da Prince (хотя его «The Way I live» навсегда останется классикой) здесь не упоминаются. Главная задача — обратить внимание на тех, кто только делает первые шаги в музыке, вроде Haiti Babii или 83 Babies.

Поехали!

7. Bhad Babie

Bhad Babie, урожденная Danielle Bregoli, является почетным членом этого списка, ведь она, по сути, до сих пор ребенок. Ей всего 16, и да, она родилась после событий 9/11. Именно юный возраст сыграл важнейшую роль в запуске ее музыкальной карьеры. В эфире шоу Dr.Phil 13-летняя девочка-трештолкер, обратившись к зрителям своим коронным «catch me ousside», стала самой настоящей сенсацией. Уже через два года мы слушали ее дебютный микстейп. Хотя подавляющее большинство композиций оставляло желать лучшего, в арсенале исполнительницы появились такие бэнгеры как «Hi Bich» и «Gucci Flip Flops». И хотя ее мгновенный взлет на музыкальный Олимп и вызывал много споров о честности и откровенности творчества Даниэллы, спустя несколько лет вряд ли кто-то усомниться в том, что крошка Bregoli действительно «bhad». Сначала она попыталась угнать машину одного из членов съемочной группы во время съемок Dr.Phil, потом ей навсегда запретили летать самолетами Spirit Airlines из-за дебоша на одном из рейсов этой авиакомпании. Сейчас, после того, как она выпустила совместный трек с Tory Lanez («Babyface Savage») и продемонстрировала слушателям свой фастфлоу, становится понятно, что Даниелла все больше времени проводит на студии. И даже если все остальные проекты провалятся, еще как минимум два года «bhabie» в ее нике точно не потеряет своей актуальности.

6. Baby Bash

Стойте-стойте. Вы смеетесь, потому что видите в списке Baby Bash? Раз так, мы подождем, пока вы закончите… Все? Тогда продолжим. По сравнению с другими исполнителями из этого списка Baby Bash является коммерчески самым успешным. Главный хит латиноамериканского исполнителя «Suga Suga» (фичер с Frankie J) вышел в 2003 году и сейчас звучит довольно старомодно (впрочем, как и 16 лет назад). Тем не менее, композиция заняла 7 место в Billboard Hot 100, 2 второе место в Billboard Pop Songs и даже возглавила топ в Новой Зеландии. И ваш любимый baby-рэпер вряд ли смог бы так же. С 2001 по 2015, Bash выпустил 9 сольных альбомов (хотя вы вряд ли назовите хотя бы 9 его треков). Также, начиная с 1994 года, исполнитель дропнул 8 совместных релизов. Он сотрудничал с Akon, T-Pain, E-40, Fat Joe и многими другими и гострайтил для артистов величины Jennifer Hudson. Мы давно не слушали его треки, но нисколько не сомневаемся, что он способен выпустить еще один «Suga Suga» на горе всем вам, ненавистники… было бы желание! Во всяком случае, вы всегда можете еще раз включить в своем плеере «Suga Suga», чтобы еще раз вернуться на ту самую школьную дискотеку.

5. Big Baby Scumbag

Наверное, у Big Baby Scumbag самое крутое имя в этом списке (так считает даже Nardwuar). Дерзость, уверенность в себе, знание всех своих преимуществ и слабостей — три черты, которые прекрасно описывают этого человека. Если вы незнакомы с его творчеством, советуем начать с клипа на «Dale Earnhardt». Одетый в гоночный костюм Scumbag, размахивая кепкой Dale Earnhardt Jr и добродушно угощая пивом козлят, зачитывает своим лающим флоу: «Я продолжаю есть рамен, потому что он вкусный!». Однако достоинства уроженца Тампы отнюдь не сводятся к бесчисленным гиммикам. За его до гротеска гиперболизированными образами кроется действительно остроумный рэпер и уникальная, харизматичная натура. Посмотрев клип с козлятами, вы и глазом моргнуть не успеете, как его песни надолго засядут в вашей черепной коробке. Если вам понравился «Dale Earnhardt», обязательно зацените: «Austin Powers», «Black Joe Dirt» и «Major Pane».

4. Baby Keem

Сейчас на youtube-канале Baby Keem всего три видео, и каждое из них собрало не больше 22 тысяч просмотров. Но сам факт того, что один из его клипов снял Шайа ЛаБаф, уже говорит о весе и, самое главное, перспективах Keem в рэп-игре. Впервые Hykeem Carter появился на радарах широкой публики, когда начал сотрудничать с лейблом TDE: записал саундтрек к «Черной Пантере» и засветился на двух совместках с релиза Jay Rock «Redemption». Его трек «Baby Keem» продюсировал Cardo, и, кстати, парни продолжают совместно работать над новой музыкой. Сам Hykeem тоже занимается продюсированием и гострайтингом. Так, например, его имя можно найти в кредитсах к cинглу «Numb Numb Juice» с последнего альбома Schoolboy. И совершенно неважно, кто ему покровительствует или помогает в работе; стиль, музыкальность и личные качества Keem-а явно говорят нам о том, что впереди его ждет долгая карьера самостоятельного артиста.

3. DaBaby

Бесконечно можно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода и как на пересечении поп-культурных трендов рождается новая звезда. Этой зимой, пока все ждали новых подгонов от сильных рэп-мира сего, DaBaby, благодаря качеству своей музыки, неимоверной силе воли и голливудской улыбке, все-таки выбился в топы. В его распоряжении выигрышный образ и бесчисленное количество музыкальных хитов. Без всяких «но». Какая же это редкость в наше время! DaBaby — одно из главных открытий 2019 года: он безостановочно генерирует селф-референсы, вроде «goin’ baby», не теряется на совместках с Offset и Megan Thee Stallion, а его клипы по праву считаются одними из лучших на данный момент. И самое главное, его скиллы практически безупречны. Это тот самый любимец публики, который реально раздает на битах. Послушайте «Suge», а потом попытайтесь доказать мне, что у него слабые тексты.

2. Lil Baby

Несомненно, одним из самых ярких исполнителей в этом списке является Lil Baby. Все знают, что последние несколько лет совместки Drake с молодыми рэперами одна за другой превращались в самые настоящие бэнгеры. Исключением не стал и джоинт с Lil Baby, который получил название «Yes Indeed». Хотя в этом определенно есть заслуга и Доминика, который на тот момент успел заявить о себе своим треком «Freestyle». Уроженец Атланты наделал много шума своими треками вроде «My Dawg», который вышел на его тейпе «Harder than Hard». И даже несмотря на то, что в его флоу можно услышать нотки Yung Thug (Тага начал сотрудничать с Lil Baby одним из первых), Доминик обладает своим уникальным стилем. И он уже успел получить признание многих музыкальных чартов. Мало того, что его дебютная пластинка дебютировала на третьем месте в Billboard 200, так еще и вышеупомянутый «Yes Indeed» заскочил на 6 место в Billboard Hot 100. А совместный проект с Gunna «Drip Harder», в который вошел еще один фит с Drake, получил множество положительных отзывов, чем и заслужил 4 место в Billboard Hot 100. Также в его послужном списке можно найти несколько сделок с крупными брендами и участие в киносъемках (проект MTV «How High 2»). Lil Baby — этот тот самый малыш, который точно не даст вам соскучиться. Ну и качестве вишенки на торте, он написал лучший baby-панч всех времен: «Wah-wah-wah, bitch I’m the baby»

1. Baby

Baby, aka Birdman, aka B-32, aka Stunna, aka «крестный отец» современного хип-хопа. Его лейбл Cash Money, который он создал вместе со своим братом Slim, помог пустить Southern rap в массы и, конечно же, заключить ту самую историческую сделку с Universal в 98-м году. И даже после того, как волна хайпа постепенно пошла на убыль, череда обвинений в неуплате налогов не заставила Baby покинуть стены родного лейбла. Благодаря своему трудолюбию, силе воли и просто бесконечному потоку панчлайнов, ему удалось стать «лучшим из ныне живущих». Потом были коллабы с Дрейком и Никки Минаж, а также многими другими рэп-игроками, начиная с Тайги и Янг Тага и заканчивая Blueface. Конечно, и у этой медали есть обратная сторона: финансовые разногласия, покушения на убийство и проблемы с выпуском «the Carter V». Но если посмотреть на весь путь артиста, начиная с самых первых дней существования Cash Money и до сегодняшнего момента, нужно признать: вряд ли кто-то из это списка сможет встать наравне с Birdman-ом, ведь именно он проложил дорожку, по которой делали свои первые неуклюжие шаги все остальные baby-рэперы.