Azealia Banks снова нападает на Cardi B

На днях Cardi B, как и её экс-бойфренд Offset, высказалась относительно текущей политической ситуации в США. Белкалис раскритиковала Трампа за бездействие госслужб и огромное количество людей, потерявших работу. По мнению Azealia Banks, которая давно испытывает антипатию к Cardi, это было всего лишь попыткой привлечь к себе внимание. «Мне бы хотелось, чтобы Cardi сказала что-то о лидерах Доминиканской Республики, которые устроили этническую чистку и депортируют гаитян. Критика Трампа — просто легкий способ привлечь внимание прессы. Не надо рассказывать, что Трамп и Томи Ларан — расисты, если ты не можешь сказать правду о своей родной Доминиканской Республике», — заявила Banks в своих инстаграм-сториз.

Ранее Azalia Banks уже критиковала Cardi B, последний раз это случилось летом на шоу The Breakfast Club. Тогда Banks назвала бруклинскую звезду «неграмотной бесталанной крысой» и «карикатурой на черную женщину». Основным аргументом было то, что Cardi якобы свела на нет серьезные разговоры о культуре черных женщин, которые звучали в американском обществе после выхода альбома Beyoncé «Lemonade».