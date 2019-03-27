Родственники Avicii учредят Фонд психического здоровья

Шведский диджей и EDM-продюсер Avicii ушел из жизни 20 апреля в возрасте 28 лет. Спустя почти год после трагедии его семья анонсировала создание Фонда психического здоровья имени Тима Берглинга (настоящее имя Avicii). Организация будет собирать средства на оказание психологической помощи и профилактику суицида. Кроме того, часть денег направится на борьбу с изменением климата и сохранение редких животных. Фонд будет действовать как в Швеции, так и за ее пределами. «Тим хотел сделать мир лучше», — говорится в официальном заявлении семьи музыканта. «Создание фонда — наш способ почтить память Тима и продолжить его дело».

Avicii прекратил концертную деятельность в 2016 году из-за проблем со здоровьем (он страдал от острого панкреатита после того, как ему удалили желчный пузырь и аппендицит в 2014). В прошлом году Тим Берглинг покончил с собой. По словам родственников Avicii, он страдал от навязчивых мыслей и сильного стресса. «Тим не был рожден для той бизнес-системы, в которой оказался; он был чувствительным юношей, который любил своих фанатов, но избегал публичности», — заявила семья диджея после его смерти.