Главные клипы августа

Первые недели сентября — самое время, чтобы подвести итоги лета. Собрали лучшие музыкальные видео минувшего месяца — от дебютного клипа Etnaise до возвращения Kedrick Lamar.

Текст: Николай Неверов

SiR ft. Kendrick Lamar — «Hair Down»

Режиссер: Jack Begert

Дата выхода: 8 августа

Просмотров: 7.8 миллионов

Может показаться, что «Hair Down» — типичная промо-экранизация в преддверии нового альбома. Но в клипе, где так приятно синергирует легкий флоу Sir и зернистая VHS-картинка, поднимается острая проблема отношения прессы к селебрити. SiR высмеивает СМИ: сначала он вспоминает о недавних скандалах с наркотестами в NBA, а затем открыто проходится по таблоиду TMZ. Но, судя по клипу, журналисты и папарацци не мешают Sir оставаться на своей волне. Он все так же непринужденно плывет (именно плывет) по калифорнийским улицам сквозь легкую дымку джоинта. И да, Kendrick наконец-то вернулся!

Rich Brian — «100 Degrees»

Режиссер: DAPS

Дата выхода: 9 августа

Просмотров: 10 миллионов

Существует стереотип, что можно вечно смотреть на три вещи: как течет вода, как горит огонь и как работают другие люди. Так вот, четвертый пункт — эволюция объединения 88Rising. Сначала мы наблюдали за превращением Джорджа из меметичной гусеницы по имени Filthy Frank в меланхоличную бабочку Joji. А теперь настал черед и индонейзиского фрешмена Rich Brian. Новый клип — еще один кирпичик в его Вселенной. «100 Degrees» рассказывает о тернистом пути рэпера от мальчишки-спасателя до иконы стиля. Возможно, трек и не ждет слава трэп-бэнгера «Dat $tick». Но это не отменяет факта, что «100 Degrees» — идеальный саундтрек для осенней ностальгии по лету. Эдакий «Stressed out» в 2019.

Y2K, bbno$ — «Lalala»

Режиссер: Alex Bortz

Дата выхода: 20 августа

Просмотров: 25 миллионов

Эпоха TikTok отразилась на музыке, эта бездушная липсинк-машина не пожалела даже летние хиты! Мы привыкли, что июнь-август — пора дэнс-бэнгеров, но только не в этом году. Почти два месяца пользователи небезызвестного приложения вместе с bbno$ пытались вспомнить тот заедающий мотив: «Неужели я опять забыл эту мелодию? Ну-ка, ла-ла-лалала». В итоге почти 50 миллионов прослушиваний на стримингах и мировая известность двух парней из Торонто (как поют сами ребята, «from the Canada»). И вот, в конце августа трек обзавелся экранизаций. В видео нас ждет все то, что миллионы людей по всему миру любят и ненавидят в TikTok — гротеск и море самоиронии!

Mura Masa, Clairo — «I Don’t Think I Can Do This Again»

Режиссер: Thomas Hardiman

Дата выхода: 21 августа

Просмотров: 1.6 миллиона

«I Don’t Think I Can Do This Again» стал красивой летней историей, которая отсылает слушателя к треку «We Are Young» группы Fun. И кажется, сами ребята безумно довольны своей работой. «Трек с Mura Masa очень много для меня значит. Я давно слежу за его творчеством. И вот мне представилась возможность поработать с ним», — признается в Twitter 20-летняя певица Clairo. А Mura Masa окрестил трек «поворотным моментом в творчестве». 4 минуты клипа подарят незабываемый бэдтрип по 9 кругам лета… Что еще нужно для полного счастья в начале сентября?

A$AP Rocky — «Babushka Boi (Trailer #1)»

Режиссер: Nadia Lee Cohen

Дата выхода: 26 августа

Просмотров: 1 миллион

В свете всех последних событий пройти мимо этой работы было бы неправильно. И нет, это не опечатка, речь действительно пойдет о трейлере. Объяснение до боли простое — саспенс и чувство стиля. В превью они присутствуют абсолютно во всем: неуклюжей чечетке в исполнении Ракима, субтитрах на русском, забавных образах подельников да та же трэп-версия «Мурки» в исполнении +7 MATXX. Все это заставляет буквально трепетать от восторга! Трейлер создает огромное пространство для фантазии. В итоге мы получили хоть и ироничный, но гэнгста-репрезент в стиле «Копы не любят меня, потому что я черный», коих сейчас очень и очень много. А жаль.

GoldLink ft. Tyler, The Creator, Jay Prince — «U Say»

Режиссер: Santi

Дата выхода: 27 августа

Просмотров: 1.5 миллиона

Вашингтонский исполнитель GodLink выпустил экранизацию одного из треков с пластинки «Diaspora». В работе над видео принимал участие казахстанский режиссер Айсултан Сеитов, а он всегда держит планку. По сюжету клипа GoldLink, Tyler и Jay попадают на жаркую вечеринку: в атмосфере витает латиноамериканский грув, воздух накален до предела и даже вечно веселый Tyler уже изрядно утомился происходящим. Обычно говорят, что такие пати до добра не доводят… И да, это тот самый случай. Что именно пошло не так? Все ответы в клипе.

ЛСП — «Парень с блока»

Режиссер: Егор Князь

Дата выхода: 2 августа

Просмотров: 1.5 миллионов

В июльской подборке мы уже говорили о Ренессансе отечественного клипмейкинга, вспоминали спецэффекты, выверенную цветокоррекцию и просто приятную картинку. О новом видео ЛСП можно рассказывать в том же ключе, но здесь центральное место занимает работа сценаристов. «Парню с блока» посвятили отдельное 15-минутное видео с буквально покадровым разбором работы. И действительно, здесь есть над чем подумать: отсылки к «Грибам», дружеские подколы в адрес Макса Коржа и секреты красоты от первых лиц Беларуси.

Truwer — «Медали»

Режиссер: Айзатулла Хусейн

Дата выхода: 6 августа

Просмотров: 970 тысяч

В начале августа подписант лейбла Music36 прервал изрядно затянувшееся молчание клипом «Медали». В этом видео нет экспериментов с видеорядом и необычных сюжетных поворотов, но они здесь и не нужны. А. Хуссейн помещает героя в привычную среду, на темные улицы города, где образ Truwer обретает особый шарм. Прекрасный пролог для следующей главы в карьере Саяна.

Etnaise — «kush»

Режиссер: iphone vision

Дата выхода: 6 августа

Просмотров: 70 тысяч

Несколько лет назад Sid и Ram разрывали интернет зубодробительными бэнгерами, но сейчас их творческие пути разошлись. И дело не в конфликтах: Рамирес трепетно хранит наследие дуэта, а Сидоджи с головой ушел в UK-гэридж. Дебютным клипом «kush» музыкант проливает свет на свой новый образ. Видео было снято на Rhymes Show: в объективе камеры почти летняя Москва, вечно печальный Etnaise и приветливые фаны, которые отплясывают вместе с ним. Словом, приятное mood-видео с вишенкой на торте — обращением к хейтерам.

Элджей & Era Istrefi — «Sayonara Детка»

Режиссер: Медет Шаяхметов

Дата выхода: 15 августа

Просмотров: 12 миллионов

Вокруг клипа развернулась кинематографичная драма: самый неожиданный международный коллаб этого лета, высосанный из пальца скандал с авторскими правами и море, просто море ошибок в албанских СМИ (местные порталы пестрили новостями, что Эра записала трек «Eldjay» с неким Sajonara). Но если абстрагироваться от всех эмоций, то видео по праву войдет в десятку лучших работ этого года. В действии еще одно классическое правило клипмейкинга: если в кадре крутой парень и машина, приготовьтесь к эпичному взрыву. Sayonara, тачка!

MIREKU DJIMA — «18»

Режиссер: Владимир Болгов и Николь Миреку-Джима

Дата выхода: 16 августа

Просмотров: 12 тысяч

Николь — 18-леняя фрэшвумэн, которая серьезно настроена изменить женский рэп на русском. В начале июля Mireku выпустила дебютное видео «Сливайся», и его очень тепло встретила широкая публика (а о количестве респектов можно вообще писать отдельную статью). Хип-хоп амазонка решила не сбавлять обороты и уже релизнула второй клип «18». Приятный цветокор и нереальная энергия: «Они ждут, как Новый год, мои 18/ Туда, куда не надо, им лучше не соваться». Теперь с таким же нетерпением ждем дебютный сольник!

LeTai — «Свободный»

Режиссер: Brainex

Дата выхода: 23 августа

Просмотров: 215 тысяч

«Но буду предан, чтобы говорили в голливудских недрах: Goddamn, это белый русский Kendrick», — именно с такими словами LeTai врывается в новый сезон. «Свободный» — его дебютное видео. Оно отсылает зрителя к клипу Lamar «i». И это тот самый случай, когда относительно небольшой бюджет работы идет ей на пользу. Даня предстает в амплуа современного «витязя на распутье», а городские локации вроде парковки ТЦ или ночной автострады прекрасно дополняют этот образ. Если вы еще не прониклись обаятельно неуклюжей хореографией и шаляпинским тембром Letai, то советую скорее это сделать.