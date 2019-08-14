Шведский суд озвучил приговор A$AP Rocky

Прошло ровно 12 дней с тех пор, как A$AP Rocky был временно освобожден и вернулся в Штаты ждать окончательного приговора. И вот шведский суд, наконец, озвучил свой вердикт: Раким Майерс признан виновным в нападении на прохожего и обязуется выплатить жертве 12 с половиной тысяч шведских крон (это чуть больше 1300 долларов) — такой же штраф получили двое друзей Ракима. Кроме того, Rocky назначен условный срок, который будет длиться два года.

Инцидент, произошедший 30 июня в Стокгольме, спровоцировал самое обсуждаемое судебное разбирательство последних лет. Свою позицию по делу высказали практически все публичные личности, начиная с Tyler, the Creator и заканчивая Дональдом Трампом.

В общей сложности Rocky и два других участника его команды провели в тюрьме месяц. Babushka Boi был арестован 3 июля после сообщений о том, что он и его спутники напали на 19-летнего Мустафу Джафари на улице Стокгольма, куда приехали в рамках тура «Injured Generation». Видео потасовки появилось в сети 1 июля, а Rocky, в свою очередь, выложил собственный ролик, подтверждающий, что Джафари его спровоцировал.

Судебные слушания по делу начались 30 июля и закончились 2 августа, после чего суд взял паузу для вынесения окончательного вердикта. Rocky назвал этот опыт «страшным и унизительным».