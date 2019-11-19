A$AP Rocky станет дизайнером одежды для шведских заключенных

A$AP Rocky бесплатно спроектирует форму для заключенных шведской тюрьмы Кроноберг. Об этом он рассказал в интервью Forbes, отметив что по-прежнему любит своих шведских фанатов: «Я постоянно смотрел в тюрьме телевизор и видел, что жители Швеции меня поддерживают. Теперь я хочу сделать что-то хорошее для них».

По словам начальника тюрьмы Фредрика Уоллина, адвокат Rocky уже выслал им примерный дизайн формы — зеленый костюм с принтом PROMENVD на груди.

Комментируя свое предстоящее выступление в Швеции 11 декабря, Rocky сказал, что большая часть средств от продажи билетов пойдет на нужды заключенных.

A$AP Rocky был арестован в Швеции 3 июля. По версии следствия, он и его друзья избили 19-летнего Мустафу Джафари на улице Стокгольма. Через месяц Rocky был освобожден — суд назначил ему условный срок и штраф в размере 1300 долларов.