A$AP Rocky выступил в Швеции в огромной клетке

A$AP Rocky дал первый концерт в Швеции после летнего ареста. Несмотря на то, что ему запретили проводить мероприятие в тюрьме Кроноберг, где он отбывал заключение, Rocky не отказался от идеи перформанса в тюремных декорациях. Частью его шоу в стокгольмской «Глобен Арене» стало выступление в огромной клетке.

Накануне концерта Rocky написал в инстаграме, что люди, живущие в бедных кварталах, и иммигранты могут прийти на его шоу совершенно бесплатно. «Я обращаюсь ко всем, кто является частью иммигрантского комьюнити, — никто из вас не должен платить за шоу. Люди из бедных кварталов — вас тоже пустят просто так», — сообщил он в сториз.

В ноябре A$AP Rocky обратился к руководству шведской тюрьмы Кроноберг с предложением бесплатно спроектировать одежду для заключенных и даже выслал им примерный дизайн — зеленый костюм с принтом PROMENVD на груди.

A$AP Rocky был арестован в Швеции 3 июля. По версии следствия, он и его друзья избили 19-летнего Мустафу Джафари на улице Стокгольма. Через месяц Rocky был освобожден — суд назначил ему условный срок и штраф в размере 1300 долларов.