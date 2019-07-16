Госдеп США прокомментировал арест A$AP Rocky

В ведомстве заявили, что обеспокоены арестом и обратились к шведским властям с просьбой справедливо и с уважением относиться к артисту. Rocky арестовали 2 июля после потасовки на улице Стокгольма, в которую он оказался втянут вместе со своей командой.

С момента ареста более 590 тысяч фанатов подписали петицию об освобождении Rocky, более того, многие исполнители договорились бойкотировать шведские шоу в поддержку Ракима. На прошлой неделе TMZ писали, что рэпер содержится в неподобающих условиях, однако адвокат артиста позже опроверг эту информацию.

Представитель Госдепартамента заявил изданию Politico, что о ситуации Rocky осведомлен лично госсекретарь США Майк Помпео. Спецпредставитель президента по делам заложников Роберт О’Брайен также изучает подробности инцидента. Комментарий Госдепа звучит так:

«Некоторые особенности ареста Rocky вызывают опасения. Мы ожидаем, что представители всех властей, в том числе шведских, будут относиться к американским гражданам справедливо и с уважением. Надеемся, что A$AP Rocky и его команда продолжат тур, а также скоро воссоединятся со своими семьями и друзьями».

Шведская прокуратура должна принять решение по делу Rocky до пятницы.