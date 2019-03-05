Организаторы шоу A$AP Rocky + Скриптонит — о предстоящем концерте и билетах

В гости к Studio 21 заглянули Максим Ланской и Игорь Логачев — представители Sold Out Concerts, организаторы летнего концерта A$AP Rocky в Москве (10 июля, «Зеленый театр»). Они рассказали, как купить билеты на шоу по самой выгодной цене: во-первых, нужно успеть сделать это в пресейл, который стартует завтра, 6 марта в 10 часов утра и продлится два дня. Во-вторых, нужно быть подписанным на инстаграм Sold Out Concerts и запросить специальный пароль в директе (по словам ребят, формулировка может быть любой, самая оптимальная: «Хочу пароль на концерт A$AP Rocky»). Используя эту схему, можно будет приобрести билеты в любой понравившийся сектор. Ближе к мероприятию цены будут расти.

A$AP Rocky ни разу не был в Москве с полноценным концертом. 2 марта он провел короткое клаб-шоу в Arena by Soho Family, чем вызвал бурное негодование российской публики, не привыкшей к формату клубного выступления. Максим и Игорь уточнили, что 10 июля Rocky даст большое сольное шоу, которых будет всего три в Европе (другие два — в Милане и Париже).

Вместе с A$AP Rocky в «Зеленом театре» выступит Скриптонит (не группа Skryptonite) — в его программу войдут главные хиты, включая «Цепи» и «Ламбаду», а также новый материал, который пока держится в секрете.