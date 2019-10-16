A$AP Rocky признался в сексуальной зависимости

В сети появился отрывок из нового интервью A$AP Rocky для шоу Энджи Мартинез Untold Stories of Hip Hop. В нем Раким рассказал, что страдает от сексуальной зависимости со средней школы.

«Я всегда был зависим от секса», — признался Роки. На вопрос Энджи, в каком возрасте это началось, он ответил: «Наверное, в средней школе. Я чувствовал возбуждение, несмотря на то, что у меня еще не было спермы».

В октябре прошлого года рэпер дал интервью изданию Esquire, в котором рассказал, что впервые поучаствовал в оргии в возрасте 13 лет: «Нас выпускали из школы на ланч. Первый раз это произошло на крыше: мы поднялись туда на лифте и постелили на пол куртки. Среди нас были пять девчонок и десять парней, и мы всё время менялись». В том же интервью Роки отметил, что в его доме проходит множество оргий, которые он периодически снимает на камеру.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от The Shade Room (@theshaderoom) 16 Окт 2019 в 5:18 PDT

Несмотря на то, что Babusha Boi не первый раз затрагивает тему секса в общении со СМИ, он впервые назвал себя сексуально зависимым. «Какое-то время я страдал от сексуальной зависимости, и мне не стыдно откровенно говорить об этом. Я не сделал ничего такого, что стоило бы скрывать», — заявил он Энджи Мартинез.

13 октября Flacko отыграл сет на фестивале Rolling Loud, исполнив невышедший трек и классику «What Up Gangsta» вместе с 50 Cent. После выступления его заметили в бэкстейдже в компании Рианны.