Трезвая жизнь — новый эксперимент A$AP Rocky

Тема наркотиков стала активно обсуждаться в хип-хоп-сообществе после смерти Lil Peep в 2017 году. Тогда многие рэперы, в том числе друг Густава Smokepurpp, заявили об отказе от занакса. В 2018 Lil Wayne, Royce da 5’9” и Meek Mill затронули тему зависимости в новых треках. В этом месяце Future рассказал, что завязал с лином и задумался о негативном влиянии собственной лирики на молодое поколение.

Вслед за Нейведиусом A$AP Rocky заявил в интервью GQ, что с Нового года ведет трезвую жизнь. По его словам, употребление наркотиков никак не связано с креативностью. «Если твое творчество зависит от наркотиков, значит, ты не такой уж и талантливый», — отметил Rocky. При этом ранее лидер A$AP Mob открыто рассказывал, что на хит 2015 года «L$D» его вдохновил одноименный наркотик. Он же помог им со Skepta записать сингл «Praise The Lord (Da Shine)» с последнего альбома Ракима «Testing».