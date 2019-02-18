Трек «Fuckin’ Problems» использовали в рекламе фентанила

Фентанил — это вызывающий привыкание опиоидный анальгетик, сыгравший не последнюю роль в смерти Mac Miller и Lil Peep. Основным производителем препарата в США является фармацевтическая компания Insys Therapeutics, в отношении которой сейчас ведется судебное разбирательство. Associated Press пишет, что компания подкупала клиники, вынуждая их чаще выписывать пациентам лекарства с содержанием фентанила.

В ходе судебных слушаний было продемонстрировано рекламное видео Insys Therapeutic, в котором звучит музыка из знаменитой коллаборации A$AP Rocky, Drake, 2 Chainz и Kendrick Lamar «Fuckin’ Problems». В нем оригинальный хук («I love bad bitches, that’s my fuckin’ problem») заменен на «I love titration, yeah, that’s not a problem» (titration — увеличение дозы препарата для усиления эффекта).

Ролик привлёк внимание большинства СМИ из-за участившихся смертей, вызванных фентанилом — в 2017 году он спровоцировал более 28 тысяч летальных исходов. Основатель компании Джон Капур был арестован два года назад, в тот же день, когда Дональд Трамп объявил опиоидную эпидемию в США. Kanye West затронул эту проблему в треке «Ghost Town», а Quavo — в песне «Big Bro». Rocky, 2 Chainz, Lamar и Drake пока никак не комментировали использование своего сингла.