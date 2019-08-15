A$AP Rocky прокомментировал решение шведского суда

Вчера суд Стокгольма признал Rocky виновным в нападении на 19-летнего Мустафу Джафари и назначил ему и его подельникам штраф в размере 12 с половиной тысяч крон (около 1300 долларов). Кроме того, рэпер получили два года условно. Rocky прокомментировал вердикт в инстаграме, отметив, что разочарован:
«Конечно, я расстроен таким решением. Хотел бы еще раз сказать слова благодарности моим фанатам, друзьям и всем, кто поддерживал меня в это трудное время. Я буду двигаться дальше. Спасибо моей команде, менеджменту, адвокатам, лейблу и всем, кто выступает за справедливость».
Суд отклонил версию защиты о том, что действия Rocky были самообороной. При этом он также не согласился с тезисом прокурора, который утверждал, что рэпер использовал в драке бутылку.
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I AM OF COURSE DISAPPOINTED BY TODAY’S VERDICT. I WANT TO SAY THANKS AGAIN TO ALL OF MY FANS, FRIENDS, AND EVERYONE WHO SHOWED ME LOVE DURING THIS DIFFICULT TIME. IMMA KEEP MOVING FORWARD. THANK YOU TO MY TEAM, MY MANAGEMENT, ATTORNEYS, LABEL AND EVERYONE WHO ADVOCATED FOR JUSTICE. 🙏🏿