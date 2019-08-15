A$AP Rocky прокомментировал решение шведского суда

Вчера суд Стокгольма признал Rocky виновным в нападении на 19-летнего Мустафу Джафари и назначил ему и его подельникам штраф в размере 12 с половиной тысяч крон (около 1300 долларов). Кроме того, рэпер получили два года условно. Rocky прокомментировал вердикт в инстаграме, отметив, что разочарован:

«Конечно, я расстроен таким решением. Хотел бы еще раз сказать слова благодарности моим фанатам, друзьям и всем, кто поддерживал меня в это трудное время. Я буду двигаться дальше. Спасибо моей команде, менеджменту, адвокатам, лейблу и всем, кто выступает за справедливость».

Суд отклонил версию защиты о том, что действия Rocky были самообороной. При этом он также не согласился с тезисом прокурора, который утверждал, что рэпер использовал в драке бутылку.