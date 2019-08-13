A$AP Rocky назвал пребывание в шведской тюрьме «страшным и унизительным»

В выходные A$AP Rocky дал свой первый концерт после освобождения из шведской тюрьмы. Во время выступления на фестивале Real Street в Калифорнии он поблагодарил фанатов за поддержку и рассказал, как чувствовал себя в заключении.

«Вы не представляете, как я счастлив… Время, проведенное в тюрьме, было просто сумасшедшим. Это был страшный, унизительный опыт», — заявил Rocky (18-я минута видео). После этого он сказал, что чувствовал огромную поддержку как со стороны индустрии, так и со стороны поклонников: «Я благодарю бога, потому что даже те люди, которые не знают меня, сочувствовали мне. Они молились за меня, и это помогало мне собраться с духом. Хип-хоп никогда не был настолько единым».

Шведский суд огласит окончательный приговор по делу A$AP Rocky 14 августа.