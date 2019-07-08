A$AP Rocky все-таки выступит в Москве

Организатор московского концерта A$AP Rocky Максим Ланской сообщил Business FM, что выступление рэпера в Москве обязательно состоится, вопрос — когда. Так как прокуратура Швеции требует, чтобы артист пробыл под арестом две недели, он может не попасть на свой московский концерт в запланированную дату — 10 июля.

По словам Ланского, если Rocky не отпустят до 10 числа, его московское шоу будет перенесено на середину августа — начало сентября. В этом случае он, скорее всего, привезет на концерт другого артиста в качестве гостя. «Дольше чем до 19-го числа он в тюрьме пробыть не должен, это категорично. Он сказал, что обязательно вернется во все города, где он пропустил шоу, обязательно увидит своих фанатов и все сделает», — заявил Максим.

Ранее A$AP Rocky был арестован в Стокгольме за уличную драку. По словам Ракима, молодые люди преследовали его четыре квартала и открыто провоцировали. На прошлой неделе A$AP Ferg рассказал, что Rocky находится в одиночной камере без права на свидания и телефонные звонки.