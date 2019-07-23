Человек, подравшийся с A$AP Rocky, оправдан по всем обвинениям

Молодой человек, ударивший охранника A$AP Rocky наушниками, освобожден от всех обвинений. Шведское правосудие посчитало его действия самообороной. При этом Babushka Boi, в свою очередь, проведет в тюрьме Стокгольма еще неделю.

Renee Black, мама A$AP Rocky, дала интервью TMZ. По ее словам, с момента задержания она только один раз разговаривала с сыном по телефону: «Он хорошо держался, очень хорошо, учитывая обстоятельства. Но он хочет домой», — рассказала она таблоиду. Renee также отметила, что Швеция пытается сделать из случая ее сына показательный процесс, что кажется ей крайне несправедливым.

В защиту A$AP Rocky выступили многие знаменитости, среди которых Kanye West, Tyler, the Creator, Nicki Minaj и Post Malone. Более того, президент Трамп предложил премьер-министру Швеции Стефану Лёвену лично поручиться за Rocky (за помощью к нему обратилась чета Кардашьян — Уэст).

Rocky был задержан в начале июля из-за драки на улице Стокгольма. Следствие считает, что рэпер и его команда стали инициаторами потасовки с двумя молодыми людьми. При этом сам Раким утверждает, что его преследовали и открыто провоцировали — его слова доказывают несколько видео, попавших в сеть. На них Rocky призывает молодых людей не устраивать драку и не создавать лишних проблем.