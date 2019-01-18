A$AP Rocky втюрился в Janelle Monae?

A$AP Rocky дал интервью Эбро Дардену, в котором ответил на традиционные вопросы про Yams Day (годовщину со дня смерти A$AP Yams), а также сделал свой прогноз на ближайшую церемонию Grammy. Pretty Flacko считает, что главную награду в этом году заберет Post Malone. Когда речь зашла о певице Janelle Monae, Rocky неожиданно спросил: «Кстати, у неё кто-то есть?». Babushka Boi признался, что в восторге от Monae и надеется, что когда-нибудь будет готов к отношениям с женщиной вроде неё. Пока её присутствие заставляет Ракима соблюдать рамки приличия. «Я не могу вести себя как кусок дерьма рядом с ней. Она великолепна», — признался Rocky.

Monae никогда напрямую не отвечала на вопросы про свою личную жизнь, однако в альбоме «Dirty Computer» она сообщила о своей пансексуальности. Кроме того, в интервью Rolling Stone Janelle подтвердила, что у нее были отношения как с мужчинами, так и с женщинами.