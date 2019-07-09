TMZ пишет о тяжелых условиях содержания A$AP Rocky в тюрьме

По данным TMZ, шведские власти содержат A$AP Rocky в абсолютно непригодных для жизни условиях: он спит на коврике для йоги, без подушек и одеяла, более того, он лишен еды и чистой воды. Сообщается, что первые пять дней заключения он съедал по одному яблоку в день, и это еще не самое страшное. Rocky находится в соседней камере с душевнобольным заключенным, который бьется головой об стену и разбрасывает фекалии (причем в камере никогда не убирают).

Ранее на этой неделе ряд артистов высказались в поддержку A$AP Rocky и заявили, что будут бойкотировать свои выступления в Швеции из-за ситуации, в которой оказался Раким. Среди них — T.I., Lil Yachty, Tyler, the Creator и Schoolboy Q. Если рэпера признают виновным, ему грозит до шести лет тюрьмы. Кроме того, по последним данным, шведские власти всячески препятствуют общению Rocky с американским посольством.

Подробнее о ситуации, которая произошла с A$AP Rocky в Стокгольме, и его московском концерте читайте здесь.