A$AP Rocky бросил наркотики, но не оргии

Несмотря на то, что с Нового года A$AP Rocky не принимает наркотики и не употребляет алкоголь, он по-прежнему большой поклонник оргий. Об этом Babushka Boi рассказал в интервью GQ, сделав остановку в своем туре Injured Generation. О любви к групповому сексу Rocky упоминал и раньше — в октябре он сообщил, что впервые поучаствовал в оргии в 13 лет и с тех пор практикует их на постоянной основе. В этот раз Раким снова разоткровенничался: на вопрос, как он проводит время после шоу, рэпер ответил, что предпочитает секс с пятью и более партнершами.

Что касается решения вести трезвую жизнь, Rocky отметил, что оно продиктовано исключительно эгоистическими побуждениями. Он заявил, что стал чувствовать себя зависимым, и должен был попробовать жить иначе. Всем тем, кто ещё употребляет наркотики, он посоветовал соблюдать правила безопасности.

По словам A$AP Rocky, на название «Injured Generation» его вдохновил поклонник по имени Самир, который потерял обе ноги, попав под поезд в метро, когда возвращался с концерта Ракима. Rocky сделал пожертвование в фонд Самира и снял его в промо-ролике своего тура. Кроме того, в ближайшее время рэпер проведет благотворительное мероприятие, на котором продаст несколько винтажных автомобилей. Собранные средства пойдут на помощь Самиру и еще двум людям, пострадавшим на рейве.