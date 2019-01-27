A$ap Rocky разочаровала реакция фанатов на «Testing»

A$AP Rocky выпустил свой третий альбом «Testing» 25 мая — в один день с релизом «Daytona» от Pusha-T. «Testing» оказался значительно менее успешным, чем все предыдущие работы лидера A$AP Mob, несмотря на платиновый статус сингла «Praise The Lord (Da Shine)». «Поначалу я думал, что люди просто не поняли этот альбом», — рассказал Rocky в интервью GQ. По его словам, название тура «Injured Generation» — это референс не только к фанатам, пострадавшим после одного из его концертов, но и к эмоциональному состоянию самого Ракима. «Я чувствовал себя недооцененным, а потом вспомнил, что то же самое было и с моим предыдущим релизом: я его выпустил, а через какое-то время люди сказали: «О боже, это шедевр».

Работая над альбомом «Testing», A$AP Rocky рассказывал GQ, что новая пластинка станет его самым экспериментальным релизом. «Люди боятся пробовать новое звучание, потому что им проще играть на своем поле. Я предпочитаю экспериментировать вместе со своими людьми и набирать в свои ряды новых единомышленников. Я не просто читаю рэп, я делаю музыку», — говорил Rocky в 2017 году.