A$AP Rocky танцует под трэп-версию «Мурки» в ролике «Babushka Boi»

A$AP Rocky выпустил видео «Babusha Boi», которое, скорее всего, является превью его нового клипа. В нем разные персонажи строят предположения относительно того, «почему этот черный мальчик надевает бабушку». Сам Rocky танцует чечетку под трэп-версию «Мурки», в которой звучит фраза «гарлемский залетный фраерок».

Сегодня битмейкер Padillion рассказал The Flow, что ремикс «Мурки» для видео A$AP Rocky придумал он вместе с блогером Lildozzzhd. Впервые он прозвучал в ролике, на котором «Бурановские бабушки» подпевают Ракиму. Rocky заценил интро трека и попросил разрешения на его использование (подробнее — в материале The Flow).