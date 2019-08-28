A$AP Rocky выпустил полную версию клипа «Babushka Boi»

На этой неделе Rocky выложил тизер клипа «Babushka Boi» — в нем он танцевал под трэп-версию «Мурки», в которой звучала фраза «гарлемский залетный фраерок». Сегодня рэпер выпустил полную версию видео, вдохновленного криминальным триллером 90-х «Дик Трейси». По сюжету Rocky и его подельники грабят банк, а затем удирают от полицейских, карикатурно изображенных в виде свиней. Автор клипа — молодой британский режиссер и фотограф Надя Ли Коэн.

Что касается других новостей из жизни A$AP Rocky: шведский суд решил не пересматривать решение по делу артиста и оставил в силе прежний приговор — штраф в размере 1300 долларов и условный срок.