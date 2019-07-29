Фанатка A$AP Rocky арестована после угроз взорвать шведское посольство

Гражданка США Rebecca Kanter была замечена рядом с Посольством Швеции в Вашингтоне, когда бросала на территорию ведомства бутылки с неизвестной жидкостью и угрожала взорвать здание. Незадолго до инцидента девушка писала гневные посты в соцсетях, в которых выражала недовольство арестом A$AP Rocky. Свидетели утверждают, что Ребекка оскорбляла сотрудников ведомства и мешала проводить экскурсию для студентов. После того, как девушка отказалась добровольно покинуть территорию посольства, ее арестовали.

На прошлой неделе Дональд Трамп выразил огорчение, что ему не удалось повлиять на ситуацию вокруг A$AP Rocky. До этого американский лидер предложил премьер-министру Швеции Стефану Лёвену лично поручиться за Rocky (за помощью к нему обратилась чета Кардашьян — Уэст).