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A$AP Rocky арестован в Стокгольме

A$AP Rocky арестован в Стокгольме

Шведская полиция сообщила о задержании A$AP Rocky по подозрению в нападении на прохожего в Стокгольме. Инцидент произошел 30 июня — рэпер и его команда стали участниками потасовки с двумя молодыми людьми, которые, по словам Ракима, преследовали его и открыто провоцировали. После того, как видео с дракой заполнили соцсети, Rocky прокомментировал ее в своем инстаграме — он подчеркнул, что не был инициатором конфликта и не считает себя виноватым. Затем он выложил полную запись перепалки, на которой видно, что один из молодых людей первым ударил охранника Rocky своими наушниками.

История с арестом — повод поволноваться для всех, кто собирается на концерт A$AP Rocky в Москве. Его выступление в Зеленом театре в рамках тура «Injured Generation» запланировано на 10 июля (открывать шоу будет Скриптонит).

 

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SO A FEW DRUG ADDICTS ARE NOT MY FANS , WE DONT KNOW THESE GUYS AND WE DIDNT WANT TROUBLE , THEY FOLLOWED US FOR 4 BLOCKS , AND THEY WERE SLAPPING GIRLS BUTTS WHO PASSED , GIVE ME A BREAK

Публикация от PRETTY FLACKO (@asaprocky)

«Эти два наркомана — не мои фанаты, мы их не знаем. Мы не хотели неприятностей, а они шли за нами четыре квартала и шлепали девушек, которые проходили мимо. Оставьте меня в покое»

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