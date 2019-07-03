A$AP Rocky арестован в Стокгольме

Шведская полиция сообщила о задержании A$AP Rocky по подозрению в нападении на прохожего в Стокгольме. Инцидент произошел 30 июня — рэпер и его команда стали участниками потасовки с двумя молодыми людьми, которые, по словам Ракима, преследовали его и открыто провоцировали. После того, как видео с дракой заполнили соцсети, Rocky прокомментировал ее в своем инстаграме — он подчеркнул, что не был инициатором конфликта и не считает себя виноватым. Затем он выложил полную запись перепалки, на которой видно, что один из молодых людей первым ударил охранника Rocky своими наушниками.

История с арестом — повод поволноваться для всех, кто собирается на концерт A$AP Rocky в Москве. Его выступление в Зеленом театре в рамках тура «Injured Generation» запланировано на 10 июля (открывать шоу будет Скриптонит).