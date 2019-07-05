A$AP Rocky может остаться под арестом на две недели

Прокуратура Швеции просит оставить Rocky под арестом на две недели взамен озвученного ранее трехдневного срока. При этом охранник рэпера отпущен на свободу из-за недостатка доказательств. В связи с произошедшим в соцсетях A$AP Mob стартовал флешмоб #FreeRocky, к которому уже присоединились тысячи фанатов.

Инцидент произошел 30 июня — A$AP Rocky и его команда стали участниками потасовки с двумя молодыми людьми, которые, по словам Ракима, преследовали его и открыто провоцировали. После того, как видео с дракой заполнили соцсети, Rocky прокомментировал ее в своем инстаграме — он подчеркнул, что не был инициатором конфликта и не считает себя виноватым. Затем он выложил полную запись перепалки, на которой видно, что один из молодых людей первым ударил охранника Rocky своими наушниками.

Московский концерт Ракима запланирован на 10 июля.