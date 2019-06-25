A$AP Ferg рассказал, что закончил новый альбом

С момента выхода «Still Striving» прошло уже почти два года, и вот A$AP Ferg наконец анонсировал новую пластинку. В эфире радиостанции Beats 1 он рассказал, что уже закончил работу над новым проектом и ждет наиболее удачного времени для релиза. По его словам, в июле он выпустит огромное количество нового материала и клипов. Ferg также отметил, что альбом получился очень личным, и пообещал фанатам «VIP-доступ в свою жизнь».

Недавно A$AP Ferg выпустил сингл «Wigs», записанный с женским рэп-дуэтом City Girls (который все помнят по коллаборации с Дрейком на «In My Feelings»). В прошлом году группа выпустила два релиза — «Girl Code» и «Period».

Что касается других новостей из жизни A$AP Ferg, недавно он стал дизайнером линейки велосипедов известного BMX-бренда Redline.