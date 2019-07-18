A$AP Ferg гоняет на BMX в новом клипе «Floor Seats»

Чтобы немного скрасить ожидание альбома «Floor Seats», A$AP Ferg выпустил клип на заглавный трек с новой пластинки. В нем снялся профессиональный BMX-райдер Найджел Сильвестер, который прокатился по Нью-Йорку вместе с Фергом и его крю. Кстати, не так давно рэпер создал линейку велосипедов совместно с известным BMX-брендом Redline — он лично работал над цветовой палитрой и деталями модели RL 275.

Ранее в эфире Beats 1 Ферг рассказал, что в этом месяце его фанатов ждет огромное количество релизов и пообещал им «VIP-доступ в свою жизнь». По словам артиста, большинство людей понятия не имеют, какого это — быть знаменитым, и видят только положительные стороны славы.