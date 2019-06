A$AP Ferg выпустил коллекцию велосипедов

A$AP Ferg объединился с известным BMX-брендом Redline и создал линейку велосипедов под названием «Collaboration Of Two True Originals». Ferg лично работал над цветовой палитрой и деталями модели RL 275, которая была впервые продемонстрирована на фестивале Something In The Water в Вирджиния-Бич.

«Если в Гарлеме заходит речь о BMX, то это только Redline», — рассказал Ferg, объясняя, почему его заинтересовало предложение бренда. По словам бренд-менеджера Redline Стивена Бехена, RL 275 — одна из самых ходовых моделей, а сотрудничество с артистом из Гарлема приведет к ним новое поколение покупателей. Велосипеды из совместной коллекции A$AP Ferg с Redline уже в продаже, их можно приобрести за 799 долларов.