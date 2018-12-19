Аршавин провел ночь в стриптиз-клубе и отказался платить за прогулку на лошадях

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин не так давно вернулся в Санкт-Петербург, но уже успел отметиться скандалом. К счастью, обошлось без криминала.

Как сообщает Telegram-канал Mash, Аршавин, женившийся во второй раз в 2016 году, провел ночь в элитном стриптиз-клубе, из которого вышел с двумя дамами и, находясь в состоянии опьянения, устроил прогулку на лошадях, после которой отказался оплатить полную стоимость.

Часть прогулки футболиста, который возможно таким образом отмечал назначение в детский проект «Зенита» «Сириус», оказалась запечатлена на камеру.