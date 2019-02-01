Новое тату Арианы Гранде переводится с японского как «гриль»

Фанаты Арианы Гранде знают, что певица очень любит минималистичные татуировки на руках. Однако в этот раз ей стоило быть более внимательной. Исполнительница решила отпраздновать успех своего последнего сингла «7 Rings», набив японский перевод названия песни у себя на ладони. Она выложила фото новой татуровки в инстаграме, традиционно поблагодарив мастера. Вскоре после этого поклонники сообщили, что слово, которое теперь красуется у Арианы на руке, переводится с японского как «барбекю-гриль». Эта новость явно шокировала Гранде, потому что пост с татуировкой был оперативно удален.

Ариана решила выйти из этой глупой ситуации, заявив, что просто не доделала татуировку. Она написала в твиттере, что боль была настолько сильной, что вытерпеть пропущенный символ было просто невозможно. Гранде заверила, что тату на ладони быстро сотрется, и в следующий раз она доведет работу до конца. «Кроме того, я большой фанат барбекю-грилей», — гласит пост Арианы.