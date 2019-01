Фанаты «помирили» Ariana Grande с Big Sean

Ариана Гранде хочет восстановить отношения с рэпером Big Sean — к такому выводу пришли фанаты певицы, когда она выложила в сеть треклист альбома «Thank U, Next» (пластинка выйдет 8 февраля). Дело в том, что одна из песен называется «Break Up With Your Girlfriend, I’m Bored» — по мнению комментаторов, это обращение к экс-бойфренду Гранде, который сейчас встречается с певицей Дженей Айко.

Ариана Гранде и Шон Андерсон впервые рассказали о своих отношениях на церемонии Grammy 2015 года и были вместе около восьми месяцев. Спекуляции о восстановлении союза спровоцировала сама Ариана клипом «Thank u, next», вышедшим в конце прошлого года: в кадре она вклеивает в дневник фото бывших парней, сопровождая каждого коротким комментарием. Big Sean досталась следующая характеристика: «Всё ещё есть шанс».

Ариана Гранде рассталась с комедийным актером Питом Дэвидсоном в октябре прошлого года (ему в дневнике певицы посвящалась фраза: «Прости, что сбежала; всегда буду любить тебя».). Многие считают, что на ее решение о брейкапе повлияла смерть Мака Миллера — рэпер был найден мертвым 7 сентября в своем доме в Лос-Анджелесе.