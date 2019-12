Названы победители Apple Music Awards

Компания Apple запустила собственную музыкальную премию Apple Music Awards и уже объявила победителей. Награды вручают в пяти номинациях: «Артист года», «Лучший сонграйтер», «Прорыв года», «Альбом года» и «Песня года». Победителей в первых трех выбирает международная редакция Apple Music, а итоги последних двух определяют данные стриминга.

В 2019 году лучшим артистом стала Billie Eilish (разделившая с братом Finneas победу в номинации «Сонграйтер года»), «Прорывом года» — певица Lizzo, а главной песней — «Old Town Road» от Lil Nas X. Лучшим альбомом при этом назвали пластинку Billie «When We All Fall Asleep Where Do We Go?».

Церемония награждения пройдет 4 декабря в Театре Стива Джобса в Калифорнии, Billie Eilish выступит на ней со специальным концертом. Посмотреть трансляцию мероприятия можно будет 5 декабря в 5:30 по московскому времени.